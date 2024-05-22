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海外教育實習 309名準教師前往美日等國取經

中央社／ 台北22日電

教育部鼓勵即將成為教師的師資生前往海外教育實習，從民國105年推動至今，已補助309名學生，前往美國、日本、越南、印尼等國，瞭解當地的教育特色。

教育部今天發布新聞稿，介紹112學年度共有7件國外教育實習計畫，其中台北藝術大學首度辦理，3名實習生前往美國辛辛那提華德福學校取經，瞭解當地如何透過多元課程設計、重視身心靈正向發展，以及透過藝術課程培育學生全人發展。

文化交流是海外實習的一大重點，北藝大學生唐寧憶、謝慈彧發揮藝術教學專長，帶領當地學生透過燈光與服裝設計，介紹台灣春節與達悟族文化。王品琪則以歌曲「望春風」，介紹台灣的歷史背景。

北藝大指出，3名實習學生參與班級經營，協助導師課堂秩序管理、環境整理與班級事務分配，同時也積極參與學校行政事務，支援戲劇公演、戶外教學、親職會議與教師會議等，在過程中全面提升做為未來教師的能力。

文藻外語大學師資培育中心選送3名學生前往越南胡志明台灣學校，進行2個月的教育實習。學生張逸琳表示，越南台校同樣使用台灣教科書，但學生日常使用語不一定是中文，學習注音符號時，台灣常用的圖像記憶方法難以適用。當地教師透過編寫注音故事，讓學童記住注音的讀法，使她體會到「因材施教」的重要性。

文藻外語大學的教育實習採三明治式規劃，依序在台灣、越南、台灣各進行2個月的實習，實習生王奕鈞、楊竣評提到，國外的經驗使他們後續在台灣進行教學演示更加順利，也能向台灣學生分享國外生活、認識越南文化。

實習 教師 越南

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