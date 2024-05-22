日本甲子園代理場長參訪嘉大 盼台日棒球多交流

日本阪神甲子園球場代理場長湯山佐世子20日到嘉義大學參訪，實地了解嘉大「KANO」棒球相關校史文物，她說，期待透過台日棒球交流，牽起雙方棒球的美好情誼。

國立嘉義大學今天發布新聞稿指出，日本阪神甲子園球場代理場長湯山佐世子及球場海外事業負責人高本穗乃花20日參訪嘉大，由嘉大校長林翰謙等人接待，雙方將持續強化棒球活動資訊交流合作及球隊互訪進行友誼賽。

湯山佐世子致詞感謝嘉大於甲子園球場建立100週年時，雙方舉辦「台灣嘉義農林特別展」，並提供「朝日牌（準優勝盾）復刻版」、「1931年嘉義農林對神奈川商工的比賽球」及「嘉義農林獎盃」等「KANO」重要紀念文物參展。

湯山佐世子透過翻譯表示，2014年「KANO」電影在台灣及日本獲得廣大迴響，嘉義農林的珍貴史料吸引許多台日熱愛棒球民眾觀賞，期待透過台日棒球交流，牽起雙方棒球的美好情誼。

林翰謙指出，嘉大棒球隊目前為大專棒球聯賽甲組前8強球隊，2015年與日本中京大學簽署學術交流協議，開啟重返1931年甲子園冠軍賽戲碼，雙方進行棒球訪問交流賽，期待未來嘉大棒球隊能有機會再回到甲子園球場打球，傳承永不放棄的嘉農精神。

湯山佐世子等人至「KANO」棒球紀念園區參觀近藤兵太郎（獲選進入2024年第11屆台灣棒球名人堂，是首位入選的外國人）與蘇正生「師徒棒球情深雕像」，並前往棒球特展仔細瀏覽近藤兵太郎等校史文物，湯山佐世子對嘉大細心、完整保存「KANO」相關文物，並大力推廣感到敬佩。