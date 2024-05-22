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世新與職籃PLG產學合作 共育運動傳播人才

中央社／ 台北22日電

世新大學與台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）簽訂產學合作意向書，將透過賽事轉播、主播遴選、運動IP經營及職場實習等計畫，共同培養運動傳播人才。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新除了傳播教育特色鮮明，在運動領域更連年闖出佳績，包括世新男女籃球隊、世新啦啦隊、世新棒球隊與世新足球隊等，持續吸引眾多體壇好手加入就讀，藉由各系所學深化體育專業和跨域傳播能力。

世新大學校長陳清河表示，此次世新和PLG強強聯手與交流合作，世新大學副校長楊盛昱和體育室主任楊孫錦，以及PLG執行長鄭偉柏、策略總監王博麟等人認識多年，借重彼此在媒體、運動領域的長年耕耘與專業能力，「神速」促成此次合作。

鄭偉柏提到，PLG聯盟是國內職業運動賽事中的「最強IP」，不管是在Instagram上的推廣，甚至是透過明星球員的能量，利用演算法、短影音等形式，接觸到大量年輕世代與球迷，因此能與世新大學合作是非常重要的，所有企業都需要新的、良好的人才，不斷做內容輸出，才能建立成功的基石。

世新大學說明，未來將透過「運動傳播學程」、「體育影視學程」等模組化專業課程，以及體育室「運動傳播π型人」社團、「賽事/直轉播」、「主持播報」及「運動IP經營」等計畫，深化世新學生與各大體育媒體、運動賽事、職業球團等業界合作的可能性，共同健全國內運動產業鏈的發展與全方位的人才培育。

世新大學 運動 體育

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