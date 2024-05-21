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能救難、地形勘查！中正大學團隊 1年研發2台固定翼無人機

中央社／ 嘉義縣21日電
中正大學集機械專家學者組成無人機團隊，1年內造出2台固定翼無人機，近日完成試飛。示意圖。圖／中正大學提供（中央社）
中正大學集機械專家學者組成無人機團隊，1年內造出2台固定翼無人機，近日完成試飛。示意圖。圖／中正大學提供（中央社）

中正大學集機械專家學者組成無人機團隊，研發無人機相關技術，1年內造出2台固定翼無人機，近日完成試飛；校方指出，性能不亞於現有固定翼無人機，能應用在救難、地形勘查等。

國立中正大學今天發布新聞稿表示，雖無航太科系，但研發長兼機械系特聘教授陳世樂邀集校內各領域專家學者組成無人機團隊，積極投入無人機相關技術發展，短短1年內成功製成2台無人機，在不斷努力下，近日完成數次飛行測試。

負責設計無人機的機械系副教授楊翰勳表示，此款機翼翼展3公尺、載具全長約2.5公尺，一身清新藍白，性能不亞於現有固定翼無人機。

楊翰勳說，無人機採用固定翼設計，比起一般四旋翼無人機，固定翼無人機所需要的推力更小、具有更長飛行時間、更遠飛行距離、更快飛行速度及更大酬載能力，可用於農業、觀測、救難等任務。

負責複合材料結構的機械系助理教授吳亦莊說，無人機使用的材料強度要夠、重量要輕，中正開發的無人機原型機未來將採用碳纖維積層製作，不僅加強機體結構，還可減少對金屬材料的需求，降低重量。

陳世樂表示，固定翼無人機在野外起飛條件沒有那麼好，為了降低起飛時對跑道的需求，正開發驗測彈射軌道，目前已完成2公斤量級的小型無人機彈射驗測，未來將開發彈射20公斤量級中小型無人機。

材料

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