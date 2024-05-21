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嘉大與大林慈濟醫院簽合作意向書 邁向成立中醫系

中央社／ 嘉義市21日電

國立嘉義大學今天與嘉義大林慈濟醫院簽訂學術交流與技術合作協議書、臨床教學實習合作意向書，嘉大將借重大林慈濟豐富的醫療發展經驗，朝向成立「中醫學系」努力。

嘉大與大林慈濟醫院今天簽訂學術交流與技術合作協議書、臨床教學實習合作意向書，雙方由嘉大校長林翰謙、大林慈濟醫院院長賴寧生在嘉義慈濟診所進行簽署。

林翰謙致詞表示，嘉大於去年4月28日成立醫學院籌備處，進行各項籌備工作，作為中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育基地，並陸續與衛生福利部國家中醫藥研究所等單位合辦產業趨勢論壇及藥用植物發展工作坊，並與台灣健康促進基金會舉辦講座，展現成立「中醫學系」企圖心。

林翰謙指出，與大林慈濟醫院的雙向合作，嘉大以豐沛農業栽培、生物技術及中醫藥研究科學專業為主體，生醫資源為輔，將借重大林慈濟豐富的醫療發展經驗，增加多元教學資源及實習場域，期待嘉大成為優質中、西醫藥專業人才培訓基地。

賴寧生表示，嘉大優異的研究量能有目共睹，若能成立醫學院，將提升嘉義整體醫療水準，並拉近南北醫療資源差距。

賴寧生指出，大林慈濟醫院啟業24年來，承擔雲嘉急重症醫療重任，並在中西醫、健康促進的研究發展上持續精進，可望提供嘉大師生優質學習場域及資源，共同為提升雲嘉的全人健康醫療而努力。

嘉大表示，藉由簽約與交流活動，雙方代表針對醫學相關課程共授、專案合作、人才培育、研究設備支援共享及醫教合作等面向建立共識，並積極展開後續合作計畫。

嘉大 慈濟 醫學院

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