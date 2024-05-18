北醫大社會處方箋攜台博館 用遊戲找回孩子專注力

孩童發展遲緩等問題可透過與社會連結來減緩症狀，台北醫學大學開設「社會處方箋」課程，借助復健科師資培育學生，今年更與台灣博物館合作，以遊戲方式找回孩子的專注力。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，跨領域學院率全國之先，於111學年第2學期推出社會處方箋課程，結合北醫大附設醫院的藝術治療師、音樂治療師、職能治療師、物理治療師、語言治療師等專業人員，帶領學生共同開發幼兒專注力處方箋，並結合在地幼兒園與公園進行場域實作觀察。

台北醫學大學醫學科技學院副教授羅伃君表示，社會處方箋是近幾年新興的概念，指非藥物介入的醫療模式，主要為了解決疾病引發的社交互動障礙，患者大部分無法透過藥物治癒，需要透過與社會的連結來減緩症狀。

根據衛福部統計，台灣早期療育服務個案通報人數在2019年疫情爆發前，每年通報人數逾2.5萬人，2020年、2021年因疫情影響，通報人數無明顯波動，2022年首度超過3萬人次，2023年個案攀升至3萬4781人，創歷年新高。

羅伃君指出，許多幼兒園老師反映，疫情後的孩童在語言表達及理解能力發展較慢，可能因疫情期間的長期居家隔離，與人互動較少，環境刺激不足；加上戴口罩措施，孩童不易看到對方說話的嘴型與表情，都可能影響整體發展。

北醫大開設社會處方箋課程兩年後，今年特別與台灣博物館合作，於5月18日推出結合藝術、音樂、語言、運動、生活等5組不同關卡，針對3C育兒、父母與孩子互動時間變少等問題，以「找回孩子的專注力」為主題，期望透過活動設計，幫助孩子找回專注力。