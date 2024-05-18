台師大工教系轉型 明年招首屆師資公費生

台師大去年底宣布擬於一一四學年停招有七十年歷史的工業教育系，引發教育界反彈，憂心恐折損技術型高中師資培育。不過台師大科技與工程學院院長鄭慶民表示，工教系已決議轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計一一四學年起招收十五名公費生，為技術型高中（高職）培育動力機械群、電機電子群、機械群培育師資。

台師大工教系成立於國民政府遷台後，是台灣第一個技職教育師資培育的學系，被譽為技高、科大校長搖籃。然而隨社會變遷和少子化，多數學生不再以老師為志業，根據一一二學年台師大教師資格檢定考試報考統計，工教系僅剩八人報考，校方去年底研議讓工教系功成身退，引發數名校長連署搶救。據了解，教育部亦不希望工教系停招，建議嘗試轉型，日前已多次召開協調會。

鄭慶民指出，工教系將轉型為技職師資公費專班，學生就學期間享有公費待遇，畢業後則分發至技高任職，考量到現有公費生數量加上未來少子化影響，首年招收十五名高職生，預計動力機械群、電機電子群、機械群各五名。

鄭慶民強調，近年人才多被科技業高薪挖走，且放眼台大等校，也少有工程系所學生願修讀教育學程，未來技高恐缺乏機械群教師，公費師培制度有其必要。

教育部表示，專班課程強調實作，如實作課程、工業安全衛生與工廠安全管理等，正評估專業群科師資培育需求，未來也會持續配合技高師資需求，適時於職前擴增相關類科名額，並輔以公費師資培育計畫推動，研議開設學士後學分班擴增師資來源。