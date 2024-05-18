教師荒 教團籲修技職教育法

台師大工業教育系將轉型成國內首個技職師資公費專班。教育團體表示，教師勞動權益應從根本提升，吸引更多人執教；再者，也應該一併修正技職教育法第廿五條規定。

國內技高近年多面臨老師難尋的困境，全教總理事長侯俊良表示，台師大此舉，應是短期內以公費資源招募師資生，解決可能發生的技職師資缺口，但也呼籲教育部提升教育環境、教師現場勞動權益，才能吸引更多人執教。

全教總高中職主委林金財則提到，技職教育法第廿五條，技職學校聘任教師應具一年以上業界實務工作經驗規定，其原立法意旨是想透過產學提升師資專業，但部分學生選擇在碩士修讀教育學程，僅有二年時間準備，較難取得一年實務工作經驗；電機電子群專業的學生，實習場域在電子業，又可能反被業界留下。

林金財建議，教育部應再研議可行方案，不要讓技職法成為技職師資培育跟師資人才進用的絆腳石。

國際技能發展協會Skills for U執行長黃偉翔說，技高教師相對普通高中教師有更多考科，還要輔導學生考技術士證照、培育技職選手等，業務更多元。公費專班比起一般師資培育，可拉回部分人才投入教職。

黃偉翔表示，近年技高教師稀缺，教育部願以公費協助確實是一項指標，藉此吸引更多人投入。