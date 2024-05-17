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台師大工教系從停招到開專班 教部：因應師資需求

中央社／ 台北17日電
台師大決議工教系轉型成國內首個「技職師資公費專班」，持續培育技高專業群科教師。圖為新北高工汽修科學生上課實習。聯合報記者陳正興／攝影
台師大決議工教系轉型成國內首個「技職師資公費專班」，持續培育技高專業群科教師。圖為新北高工汽修科學生上課實習。聯合報記者陳正興／攝影

台師大工教系原預計114學年度停招學士班，引發教育界反彈，近期決定改開公費生專班，招收15名高職畢業生。教育部解釋，是為因應技術型高中師資需求，鼓勵優秀學子投入教職。

台灣師範大學工業教育系學士班是台灣第1個技職教育師資培育學系，但隨時代發展，原有6大分組已陸續獨立設系，並發展成「科技與工程學院」。台師大認定工教系已完成轉型階段性任務，校務會議去年12月20日決議，學士班擬自114學年度起停止招生。

後續一群技職教師、工教系友發起連署，擔心影響技職師資培育，呼籲教育部督導工教系繼續招收大學部。台師大科技學院院長鄭慶民今天接受中央社電訪表示，經與教育部協調，工教系預計114學年度改為開辦公費生專班，招收15名技術型高中（高職）畢業生。

鄭慶民表示，近年科技業人力需求大增，工程系所學生99%都進入業界，公費師培可以確保學生畢業後擔任教職。未來規劃入學管道時，台師大也會透過面談等方式，確保學生具備教育熱忱。

教育部晚間回應解釋，由於產學人才需求的轉變及少子女化，技術型高中師資供應受到衝擊，目前正規劃「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，透過強化專業群科師資的實作技術，增加優秀高中學子投入教職意願。

教育部表示，公費專班會強化要求實作能力，例如開設工業安全衛生、工廠安全管理等實作課程。也會配合技術型高中教育現場的需求，由承辦的師培大學規劃課程。現階段評估師資需求，專班暫以培育動力機械群、電機與電子群師資為原則。

除了加開公費名額鼓勵年輕人投入教職，教育部也研議針對技術型高中需求，開設學士後學分班，擴增師資來源。

台師大 教師 教育部

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