中興大學「神農TAIDE」 讓AI查找解決農業問題

中興大學今天發表農業專用生成式AI「神農TAIDE」，整合逾2萬筆文獻論文，運用國科會「TAIDE」模型，能精準回應農業問題，答案還會附上文獻來源，協助解決農業遇到問題。

中興大學運用國科會2023年11月發展「可信任生成式AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine,TAIDE），開發出專為農業領域設計的知識問答系統「神農TAIDE」。

興大智慧永續新農業研究發展中心主任暨工學院院長楊明德表示，生成式AI「ChatGPT」引起討論，但其所生成的文字常像是「文字接龍」，或像憑空製造出來的「幻覺」，生成出來的內文存在不少風險，而且常有簡體字。

神農TAIDE開發成員興大資工系范耀中副教授指出，「神農TAIDE」整合農業部1萬8000多筆文獻與中興大學圖書館碩博士論文8000多筆典藏，「言之有物、文有所本」，民眾在網頁上輸入「神農TAIDE」就能查詢使用。除給提供專家、青農使用，目前正進行多模態系統開發，未來使用者可直接輸入影像，進行植物病蟲查詢與診斷。

校長詹富智表示，中興大學以農業為基礎發展出「神農TAIDE」具有台灣特色且可用繁體字查詢，有效率查找台灣農業大數據的資料，透過詢問可快速產生正確的答案，可信度高，還能顯現資料來源，對農民、學研單位、業者都有相當大的貢獻。