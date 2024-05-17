台師大修復57年前民謠盤帶 贈還原住民部落

台灣學界曾於1967年發起民歌採集運動，其中一套完整盤帶保留在德國，2013年贈還台灣。台灣師範大學完成轉檔保存和考據，近年陸續將歌謠贈還原住民部落，協助傳統歌謠的傳承。

台師大今天舉辦發表會，由牡丹排灣族及知本、下賓朗部落的卑南族歌者，演唱部落古謠，象徵台師大近年將古謠種子「種回」部落，帶動語言與文化的復振。

根據台師大提供的資料，音樂學界人士於1967年發起「第一次民歌採集運動」，由史惟亮、許常惠共同籌劃，一共採得錄音盤帶56捲，涵蓋大量台灣本土音樂和原住民族歌謠。

這批資料因為當年政治氛圍、潮濕氣候等等因素，在國內保存的檔案殘缺不全。好在當初史惟亮的瑞士友人歐樂思（Alois Osterwalder）捐助採集運動，在他工作的德國波昂東亞研究院內，也保留下來一套完整的錄音盤帶，並於2013年贈還台灣。

台師大音樂數位典藏中心隨後將56捲盤帶，陸續轉錄成今天可聆聽的聲音載體，並從2016年開始，由民族音樂所師生帶回部落，翻譯歌詞、尋找歌者、研究歌謠背景及分析音樂素材。歐樂思也無私同意將轉檔後的聲音，贈還給部落。

台師大指出，原先由歐樂思保存的56捲原始盤帶，已由國家發展委員會檔案管理局妥善珍藏。台師大則將修整後的聲音出版成專輯，目前已公開260首歌謠。

其中最新的第8張專輯，涵蓋5個部落（巴布麓、南王、初鹿、知本、下賓朗，都是卑南族）50名歌者的135首歌謠，是分量最大、內容最多的一張，主要是當年採集者史惟亮，為了進行部落間的比較研究而精心採集。

原住民族委員會近年也挹注經費，專輯出版後在部落舉行音樂發表會，鼓勵年輕一代在耆老面前，演唱50多年前錄製的歌謠，象徵世代的傳承。

台師大校長吳正己表示，感謝師生願意花時間研究，也感謝族人願意一起來演唱這些長輩、祖先們流傳下來的音樂，「台灣土地上的語言和文化，都要非常、非常地珍惜。」