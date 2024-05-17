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屏東農業大學培訓千名學員 周春米：9成留鄉打拚

中央社／ 屏東縣17日電
第10屆屏東縣農業大學開放招生，縣長周春米（中）與歷屆傑出學員17日齊聚一堂，勉勵對農業有興趣者，踴躍報名參加。屏東縣政府提供
第10屆屏東縣農業大學開放招生，縣長周春米（中）與歷屆傑出學員17日齊聚一堂，勉勵對農業有興趣者，踴躍報名參加。屏東縣政府提供

屏東縣府鼓勵青年加入農業，第10屆農業大學開放招生。屏東縣長周春米表示，9年來培訓1688名學員，透過多元課程和專業訓練，其中9成留在屏東為農業奮戰，也注入新活力。

第10屆屏東縣農業大學開放招生，周春米今天與歷屆傑出學員齊聚一堂，勉勵對農業有興趣者踴躍報名參加。她說，農業大學為培育農業專業人才重要學習平台，畢業校友都是各領域佼佼者。期望透過打群戰方式，將農業大學品牌擦亮，朝向智慧農業邁進，並增加農作物通路，讓農民降低風險、收入更穩定。

周春米也一一唱名傑出校友們表現。包括以綠能養豬摘下全國「十大神農獎」殊榮的蘇鵬；成功將九如特產檸檬變成檸檬磚，創立「檸檬大叔」品牌的薛丞睿；提供養殖戶和青農展售平台，成立農產品枋寮「三魚直賣所」的陳右穎；放棄高薪科技業返鄉從事有機種植的「無憂園」農場吳文志；創立「吉思美」、「優果多」等自有品牌的廖子涵。

屏東縣農業大學教育基金會董事長黃國榮表示，屏東縣農業大學原為縣府農業處一項業務，去年轉變為財團法人基金會，以制度化方式長期投資屏東農業，是周春米上任以來，對整體農業長遠發展重要突破。

農業處表示，第10屆農業大學提供農業基礎班、屏南分班、動物科學班、水產養殖科學班等班別，總計180名名額，預計6月底開課。另外，設立菁英班進一步提升在農業生產效率、實務操作技能、產品推廣、經營銷售及運銷創新等方面的能力，預計9月開放報名，提供40名名額。

為鼓勵更多新住民融入屏東農業，今年續辦新住民工作坊，訂於8月開放報名，工作坊計畫舉辦5場次，每場次限額15名，透過平台促進多元文化交流，攜手開創屏東農業新實力。

周春米

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