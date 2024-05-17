因疫情找到讀書樂趣 後段班生超車錄取國立大學

國立台東高商學生顏孜卉，國中時貪玩成績不理想，卻在（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情間找到讀書樂趣，從此沉浸書海，今年繁星推薦錄取國立台北商業大學。

113學年度科技校院繁星推薦甄選入學放榜，國立台東高商商三乙顏孜卉、廣三甲邱姿祺、商三甲林姿妤，及會三甲賴玥彣皆錄取國立大學，成績亮眼，全校師生與有榮焉。

東商今天發布新聞稿表示，錄取台北商業大學的顏孜卉，國中時成績不盡人意，因為貪玩常常學習落後，卻在疫情期間，因待在家裡，意外找到讀書的樂趣，從此熱愛、沉浸在閱讀的書海。

顏孜卉上了高中後碰觸到會計，參加校內競賽總是拿到前3名，雖然尋夢的途中也曾遇到失敗，卻不能讓她完全放棄對會計的熱愛，夢想成為會計師的她如願考取國立台北商業大學之會計資訊系。

錄取國立高雄科技大學的邱姿祺，高二時為了準備專題，常常陷入應把時間花在讀書還是準備報告的難題，為了兼顧兩者，練就了一身精準規劃時間的本領，每天安排讀書進度，有條理地將事情分類並完成，雖然疲憊，卻也學會了如何把複雜的事情安排妥貼，藉由科技繁星的管道，成功踏上國立科大的夢想之路。

林姿妤很早就為自己立下高遠的目標以繁星錄取國立科大。她知道，儘管理想的背後是日日與成績壓力拚搏的生活，她依舊以高度的自律及好勝心克服了困難，保持成績不僅是為了升學，也漸漸變成她肯定自我的方式，她也成功地實踐夢想，錄取國立高雄科技大學。

台東高商表示，錄取國立屏東大學的賴玥彣，對於不擅長的科目，總是能拿出超群的毅力與努力勇敢面對，就算需要花比別人更多的時間，她也是一步一腳印地埋頭複習，每周為自己制定一個複習的時間，漸漸地，原本容易搞混的會計公式變得不再陌生了。這次科技繁星錄取了屏東大學，不僅是對自己的鼓勵，同時也激發了她想更進一步接觸會計領域的決心。