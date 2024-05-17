政大復校70週年特展 曾被山洪捲走校牌重回校園

政治大學校門側面曾掛有一塊木製校牌，民國66年因颱風造成的山洪捲走，當時就讀中文系的葉慶賢尋獲後，保管了47年，近日交還校方，於「復校70週年特展」中展出。

政治大學今天發布新聞稿，本月15日起舉辦「希年日新─政大在台復校70週年特展」，以食、衣、住、行、育、樂校園生活為主軸，重現早期政大的校園樣貌，並展示教職員相關著作。

其中一件備受矚目的展品是約178公分高的木製校牌，上面寫著「國立政治大學」6個大字。據校方考證，校牌曾掛在校門的側面，民國66年颱風時，政大遭遇有史以來最嚴重的水患，景美溪上游山洪爆發，木柵地區一片水鄉澤國，校牌也被洪水沖走，一度消失無蹤。

上述校牌被當時就讀中文系（64級）的葉慶賢拾獲，但當時他畢業入伍在即，就先收藏在租屋處，後來又帶回故居保管，隨著葉慶賢就業、遷居，產生濃厚的羈絆。

時隔47年，葉慶賢親自將校牌歸還政大，成為政大復校70週年特展的一個驚喜。政大副校長詹志禹看到校牌，當時淹水的情景仍歷歷在目，學校附近的秀明路宛如一條黃色的河流，涉水而過，許多東西就從身旁流過，包括研究生的論文手稿、教室課桌椅等。

政大校長李蔡彥表示，校史是珍貴的資產，期盼透過檢視歷史文物，凝聚學校認同，進而學習往前邁進的智慧。

這次展覽除了失而復得的木製校牌，還有許多實體文物，例如民國20年第1屆高考典試委員題字摺扇（由前校長陳大齊珍藏），民國31年中央政治學校（政大前身）學生證（由前校長李元簇珍藏），戒嚴時期校內重大集會規定要穿著的大學服（制服）等。

校方還特別安排校史造型拍貼機，共有4款可供挑選。同時還有「猜猜我是誰」互動小遊戲，邀請民眾從100張年代不同的學生招片中，猜出是哪些知名校友。相關資訊可參考政大網站。