13名大學生每人獲補助近60萬元 國外米其林三星餐廳實習

弘光科技大學餐旅管理系舉辦第5屆義大利ALMA廚藝學院實習結業授證儀式，13名大四學生每位獲得教育部深耕計畫及學校經費補助近60萬元，到頂級廚藝學院研習及至義大利米其林餐廳、知名餐廳實習共5個月；學生們回校在授證儀式中，分享心得說此行收獲滿滿。

其中到米其林三星餐廳實習的學生王明威說，他外文不好，但認真專注觀察就能克服，和頂級餐廳廚房成員「共同呼吸」備餐出餐的體驗，非常美好。

餐旅管理系系主任吳松濂表示，弘光科大從民國108年開始，每年選送優秀學生前往義大利ALMA廚藝學院研習及實習，ALMA廚藝學院由義大利當代料理之父葛提耶洛．瑪切希（Gualtiero Marchesi）創辦，致力於推廣義大利經典料理，也將義大利菜帶往全新高度。學生在ALMA受訓後，再到當地米其林餐廳或頂級餐廳展開海外實習，有助精進高端餐旅專業，提升國際就業競爭力。

大四學生王明威、周進源分別到米其林三星餐廳Da Vittorio、米其林一星餐廳Del Cambio實習。王明威說，在ALMA學習到義大利食材原產地作法及原由，雖然在學校已上過義大利籍老師亞歷山大．馬瑞的課，但食材不同會影響風味，ALMA老師用最當地食材及說明美食演化的人文風情，再傳授義大利經典料理，學得更深入。

王明威坦言，他透過技優管道入學，語文能力沒有那麼好，出發前有點擔心，但實習時發現，認真專注觀察便可克服，並融入和頂級餐廳廚房成員「共同呼吸」節奏中，一起完成備餐出餐工作充滿成就感，是非常美好的體驗，可以到歷史悠久的三星米其林餐廳見識到寵大、精緻頂級廚房運作，真是大開眼界。

學生蔡欣倚、顏宥楷分別選擇到以傳統菜餚聞名的餐廳LOSTU、現代與傳統兼具的特色餐廳San Giorgio實習。蔡欣倚說，台灣廚房文化、邏輯和義大利不太一樣，在ALMA學到義大利廚房文化和邏輯，到餐廳實習進一步學習如何跟跨國團隊溝通合作，一起順利完成每日出餐作業，是很值得及難得的經驗。