大同大學推薦 台生獲麻省理工學院310萬獎學金

美國麻省理工學院日前公布獎學金名單，大同大學推薦台灣學生楊浩東，獲得「麻省理工學院林挺生獎學金（T.S.Lin Fellowship）」，包含學費、健康保險以及助學金共9萬7千多美金，約合新台幣310萬元。

「麻省理工學院林挺生獎學金」由大同大學首任校長林挺生設立，大同大學擁有推薦權，以本校研究生或本校推薦的中華民國籍研究生優先。

五月初公布獲獎名單，大同大學所推薦的台灣學生楊浩東，目前就讀麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab），成功爭取到獎學金殊榮，其也向大同大學表示「開心及感謝」。

大同大學指出，早期國民所得與美國有相當差距，赴美念書是一筆負擔，林挺生設立該筆獎學金，是讓大同校友安心就讀、不受經濟限制發展。當時在麻省理工學院求學的大同校友，只要學校推薦即可獲得獎助，爾後這筆公益獎學金更擴大到華裔學生均可申請，多年來未曾間斷。2023年起，申請者以大同大學推薦校友以及中華民國籍研究生優先。

麻省理工學院成立於1861 年，為全球最負盛名的大學之一，至2021年共培養了97位諾貝爾獎得主。在2023年QS世界大學排名中位列全球第一。