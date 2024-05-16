家出台大生！教職父自豪聊育兒經 兒自嘲如「放山雞」揭關鍵：幫助很大

「我如何教出台大數學系的兒子？」一名爸爸在Dcard發表「親子專欄」，不定時發文回顧過去帶娃日常。其中，談到畢業於台大數學系的兒子，他自豪寫下育兒經和網友分享，引來兒子親自回應，分析家長的陪伴及引導，都為他各個成長階段帶來深遠影響。

提及育兒過程，原PO回憶從小兒子就是「磨娘精」，當時與妻子都在綠島國中教書，兒子剛出生就每晚哭鬧，後來得知解方「要延緩孩子的喝奶時間」，自己則開始想辦法和兒子耗——一手抱著小孩、一手慢慢地泡奶，每次1秒、2秒地數，後來兒子也會乖乖地等，漸漸的，似乎對數字產生起興趣，更常數羊、數雞。

而兒子自幼的聰明天賦，似乎正悄悄展露。原PO表示，兒子記性超好，不僅看過的招牌「過目不忘」，常用字在年僅3歲時就認得差不多了。此外，兒子特別喜歡有關數學的書，愛玩益智遊戲、折紙，更視彈鋼琴、打鼓等興趣為「數學」，就連過年嗑瓜子也要訂出規則——「至少拿一顆，至多拿三顆，拿到最後一顆的贏！」與原PO鬥智。

原PO指出，兒子國小時數學一直都考100分，國中時也不放過任何一題，「常以考倒他爸爸為樂」，然後便興奮教導原PO，為人父當然是要稱讚兒子一番。後來升上高中，無論是何種數學考試，兒子總是拿到100分，老師只給99分成績，並在高二下學期暑假參加「台大數學營」，營隊幾位學長更傳授「如何上台大數學系」訣竅，次年便順利考取台大。

然而貼文一出，引起兩派網友熱議。有人大讚原PO教養有方，「其實最重要的是陪伴與正向加強」、「兒子很聰明、你也很快幫助他發現天賦所在之處，而且也是他的興趣。很成功的教育與相處」、「其實PO文中爸爸的確勝過很多爸爸了，沒有打壓式教育、很有耐心，給小孩很多正面反饋和陪伴」；不過也有網友不以為然，「看起來是他個人資質問題，跟你的標題好像沒有關聯」、「兒子優秀不一定是『你教出來的』，可以以兒子為榮，但也不用過度歸因給自己」。

事後，原PO兒子也現身留言區回應。他回顧個人成長過程，坦言學齡前家長的陪伴最為重要，能觀察出孩子對什麼方面有興趣，怎麼找出該方向的遊戲讓孩子適性發展，如過年的瓜子遊戲、加法題目、九九乘法表等，都對自己幫助很大；後來高中考上台大、出國比賽等等，爸媽的關鍵角色偏向在背後「默默支持」，讓他在課業、生活上沒有其他擔憂、持續把熱情投注在喜歡的事物上。

不過原PO兒子強調，這種興趣、天賦需要家長多觀察，有時候也不要對孩子有太過的期待或執著。他更回應自嘲，自己的成長環境像「養放山雞」，爸媽自由度很高，「這倒是真的感激不盡」。