醫師更需要人文養分！中研院人文講座再推6微學分學程

為提升人文素養，中央研究院自2014年起陸續與國內生醫專業為主之大專院校合作，於國立陽明大學（現國立陽明交通大學）、台北醫學大學與國防醫學院開設「中研院人文講座」核心通識課程，迄今已屆10周年，今天宣布再推出6個微學分學程，分別為「文化感性」、「生命政治」、「民主與異議」、「生命的技藝」、「政經治理」與「台灣/海洋/南島」。

中研院表示，中研院人文講座採「講座授課」與「分組討論」雙軌並行的教學方式，課程涵蓋社會與經濟、歷史與文明、科技與社會、藝術與文化、哲學與心靈、倫理與道德思考6大主題。在中研院人文社會科學組12個研究所通力合作下，迄今已開設267門課，邀請到80位研究人員授課，包含3位院士、48位研究員及29位副研究員，師資陣容浩大。3校修課學生更達5649人次，透過跨領域的探索，學習自我表達與溝通、掌握社會脈動，乃至增進對社會人生的認識。

中研院中國文哲研究所研究員李育霖2021年接任人文講座計畫主持人。他帶領人文講座再出發，在原有課程基礎上，根據近年國際情勢、公共議題及學生回饋，重新推出6個架構完善、更貼近社會脈動的微學分學程，分別為「文化感性」、「生命政治」、「民主與異議」、「生命的技藝」、「政經治理」與「台灣/海洋/南島」。

「面對瞬息萬變的世界，除了要有過濾資訊的能力，還需具備多元的想像力和深厚的人文素養，」李育霖表示，「這是我們給新世代最大的祝福。」