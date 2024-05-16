世界最佳年輕大學 亞大進入百大

英國泰晤士報高教特刊（ＴＨＥ）最新公布「二○二四世界最佳年輕大學」排行，亞洲大學世界排名八十三名，連二年進入百大，也是全台私大第一。校長蔡進發說，亞大創校廿三年，是全台最年輕的綜合大學，能獲得此佳績，顯見亞大辦學已普遍獲得國際肯定。

亞大研發長許慶賢說，ＴＨＥ「二○二四世界最佳年輕大學」評比全球建校未滿五十年的年輕大學，今年全球有六十八國、六七三所大學上榜。國內有三所大學進入百大，分別是陽明交通大學、台灣科技大學和亞洲大學。

蔡進發說明，亞大創校之初，創辦人兼董事長蔡長海就將「國際化大學」訂為學校發展重點目標，經十四年努力，十年前亞大首度進入ＴＨＥ英國泰晤士報「世界最佳大學」排名，此後年年上榜，且有成長，除感謝亞大團隊努力，還要持續往國際一流大學目標邁進。

許慶賢指出，十年來亞大分別獲得英國泰晤士報高教特刊、英國ＱＳ、上海軟科（原上海交大），以及美國新聞與世界報導等四大「世界最佳大學」排名。

亞大國際處長陳英輝說，因亞大在國際排行榜上有名，除招徠慕名而來的外籍生到亞大留學，國內校友到歐美、澳洲等國留學時，憑亞大國際排名知名度，都能順利被錄取，甚至給獎學金、減免學分，縮短取得學位時間，減輕經濟負擔等，彰顯效益。