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中山大學、美賓州州大 簽訂半導體與光電MOU

中央社／ 高雄15日電

國立中山大學與美國賓州州立大學共同舉辦「半導體暨光電研討會」，台積電、日月光、群創、庫力索法及貿聯等企業、專家與會，吸引200多人參加；會中2校也簽訂MOU，將加深半導體與光電領域合作。

中山大學與賓州州立大學14日、15日舉辦研討會，邀請雙邊重量級傑出教授與台積電、日月光、群創、庫力索法及貿聯等國際知名企業專家與會，會中談及半導體技術與光電整合的先進封裝、矽光子技術及光學運算系統的最新進展和未來趨勢。

吸引逾200名國內外產學界人士共襄盛舉。中山工學院與半導體學院更與賓州州大工學院簽訂MOU，未來將針對半導體與光電領域合作研究等。

中山大學校長鄭英耀致詞時表示，多年來，中山與賓州州大的合作研究屢次在國際頂尖期刊發表論文，成果亮眼。最近雙方共同申請的台灣與美國空軍實驗室雙邊國合計畫「台美奈米材料基礎科學研發共同合作研究計畫」甫獲通過，代表著兩校堅實而密切的合作研究夥伴關係。

中山大學光電工程學系講座教授林宗賢強調，半導體技術與光電整合是當前的重要發展方向，其中包含先進封裝、矽光子及光學運算幾項關鍵技術。在先進封裝方面，隨著晶片尺寸不斷縮小，傳統的封裝方式已難以滿足高性能、高密度的需求。

林宗賢進一步說明，未來矽光子將向更高集成度、更低功耗、更低成本的方向發展。在光學運算技術方面，由於傳統的電子運算面臨功耗和延遲的瓶頸，光學運算透過使用光子而非電子進行信息處理，有望突破限制，應用於高速光學神經網路。

中山大學 半導體 學運

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