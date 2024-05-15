不叫「金玟池」！政大景觀滯洪池命名第一名從缺

國立政治大學日前為達賢圖書館旁景觀滯洪池舉辦命名人氣票選比賽，韓國團體NewJeans成員Minji本名「金玟池」於人氣投票一項遙遙領先，但政大日前完成評審評選，景觀滯洪池第一名「從缺」。

達賢圖書館草坡、景觀滯洪池於今年3月投稿徵件，4月舉行人氣票選，其中滯洪池命名人氣票選比賽一項，人氣最高的名稱為「金玟池」，甚至一度紅到立法院教育文化委員會討論。

政大已於5月完成評審評選，並於15日公布命名結果。校方指出，專家評審景觀滯洪池第一名「從缺」，命名收到近兩百件作品，其中不乏引經據典，以及浪漫詼諧的「金」句，如果擇一，就意味要放掉所有可能性，又滯洪池應擁有廣納百川的彈性，不急著太快安定，可涵融所有還在醞釀中的各種可能。第一名與其說是從缺，不如說是留白，正靜待各種稱謂命名自由發生。

草坡命名結果已出爐，政大表示，專家評審草坡第一名為劉嫻慧命名的「慢坡」，取其曾在滂沱大雨中匆忙奔至達賢圖書館，在草坡滑跤的經歷，表達放慢腳步、欣賞風景、注意安全的意涵，另呼應「曼波」（Mambo）輕鬆自在、搖曳輕舞的姿態；評審評語「人生不是要等待暴風雨過去，而是要學會在雨中跳舞」，期許政大人「世界愈快，心則慢」。

根據達賢圖書館草坡、景觀滯洪池命名活動簡章，分成專家評審及人氣票選兩項，開放政治大學教職員生、退休人員與校友投件。專家評審項目，命名得獎者計有大學生4件、研究生4件、教職員1件、校友1件；人氣票選項目，景觀池票數2萬7235票、草坡5347，總計3萬2582票。

近年大專校院多會將新建建物、地景開放師生命名，如國立台北大學於2019年為新建宿舍舉辦命名票選活動，第一名名稱為「是在哈樓」，但最終學校未買單，只將宿舍地下一樓命名為「是在哈樓」，一樓以上則以第二名「辰曦樓」命名；國立台北藝術大學則於2017年為學校校牛舉辦命名投票，第一名名稱叫「奧米加咆哮獸」。