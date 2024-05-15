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世界最佳年輕大學出爐 國內這校躋身百大、私大第1名
英國泰晤士報高教特刊（THE）最新公布「2024世界最佳年輕大學」排行，國內有3校躋身百大，其中，亞洲大學世界排名83名，連續2年進入百大、全台私大第一。亞大校長蔡進發說，亞大創校23年，是全台最年輕的綜合大學，能獲得此佳績，顯見亞大辦學已普遍獲得國際肯定與認同。
亞大研發長許慶賢說，THE「2024世界最佳年輕大學」，評比全世界建校未滿50年的年輕大學，今年全球有68個國家、673所大學上榜。台灣有3所大學進入百大，包括陽明交通大學、台灣科技大學、亞洲大學等3校。
蔡進發說明，亞大創校之初，亞大創辦人兼董事長蔡長海即將「國際化大學」訂為重點目標。經14年努力，10年前亞大首度進入THE英國泰晤士報「世界最佳大學」排名，至今年年上榜成長，除感謝亞大團隊努力外，還要持續往「國際一流大學」邁進。
許慶賢指出，10年來亞大分別獲得英國泰晤士報高教特刊、英國QS、上海軟科（原上海交大），以及美國新聞與世界報導等四大「世界最佳大學」排名。
亞大國際處長陳英輝說，因亞大在國際排行榜上有名，除招徠慕名而來的外籍生到亞大留學外，國內校友到歐美、澳洲等國留學時，憑亞大國際排名知名度，都能順利被錄取，甚至給獎學金、獲減免學分，縮短取得學位時間，減輕經濟負擔等等，彰顯效益。
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