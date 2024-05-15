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慈大、頂新簽合作備忘錄 提供助學金及實習機會

中央社／ 台北15日電

頂新國際集團今天與慈濟大學簽署合作備忘錄，將提供獎助學金、實習機會，受惠的不只是台灣學生，頂新旗下的泰國公司也加入產學合作，一同獎助國際生來台留學。

頂新和德基金會、慈濟科大今天發布新聞稿指出，去年10月已與慈濟科技大學、善菓餐飲集團簽署產學合作備忘錄，提供6名經營管理系大一、大二學生，每年新台幣10萬元獎助學金，以及暑假帶薪實習（每月2萬8000元及4000元住宿補貼），學生畢業後履約服務2年，薪資3萬2000元起跳。

由於慈濟科技大學將於今年8月與慈濟大學合併（合併後校名為慈濟大學），頂新集團今天再與慈濟大學簽署合作備忘錄，提供學生更多增進實務技能機會；而頂新旗下的泰國公司也加入計畫，預計獎助外籍生來台留學。

慈濟科大經營管理系大二學生魯亭婕表示，獎助學金讓她能降低打工時數，減輕家庭經濟負擔；她跟另5名受獎同學，剛通過丙級烘焙食品西點蛋糕技術士證照考試，今年暑假將到善菓集團實習，「我們會以最認真態度來學習」。

慈濟科大校長羅文瑞表示，教育是希望工程，只要給予公平的資源與機會，偏鄉孩子絕對不輸其他人；頂新和德文教基金會創辦人魏應充則期待，學生們在學期間能體會「利他感恩」，並累積業界要求的技能，減少學用落差。

實習 慈濟 泰國

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