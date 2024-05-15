影／寵物美容吹韓流 弘光科大動保系研討會萌寵造型國際風
弘光科技大學動物保健系今舉辦「2024伴侶動物寵物美容研討會」，由台灣畜犬協會比熊犬教師張育誠主講「比熊犬競賽風格（韓式風格）」，及曾榮獲KCT寵物美容師A級第一名、全場總冠軍的老師蔡菁芝主講「店面萌寵快速定型─布朗泰迪」，參加研討會學生及業界人士直呼收獲滿滿，高中生開心說，走韓風的比熊呆萌又可愛。
研討會先登場的是「比熊犬競賽風格（韓式風格）」，主講老師張育誠為台灣畜犬協會A級指導手、FCI多全種審查員、FCI&KCT國際美容審查員，他和助教同步示範比熊犬假犬、真犬韓式風格修剪。
張育誠說，比熊犬屬於不太會自然脫毛犬種，毛變長就需要交給寵物美容師打理，韓式風格的「圓版比熊」造型通常是飼主最愛的造型，要剪出順暢漂亮的圓型弧度，考驗剪功。他示範如何運用立體感刀法剪出圓弧，及注意修剪角度讓比熊犬腳呈現不呆板的造型線條，還有頭部要從鼻樑上方中分修剪等訣竅。
第二場「店面萌寵快速定型─布朗泰迪」，主講老師蔡菁芝曾榮獲KCT寵物美容師A級第一名、全場總冠軍，且連續4年獲得優秀技術獎、技術獎，目前為寵物沙龍店長。蔡菁芝邊示範邊解說，泰迪犬擁有豐厚的捲曲毛髮，在修剪後如泰迪熊玩偶一般可愛，是廣受喜愛的萌寵，修剪後做好定型，更能使泰迪犬呈現圓潤、蓬鬆感。
負責辦理研討會的動保系助理教授楊靜芸表示，研討會請來這兩位業界翹楚解說及示範國際流行的伴侶動物寵物美容造型，讓110位參與的高中職學生、大學生、業界人士能夠了解不同犬種美容造型，精進造型功力及掌握市場趨勢。
參加研討會的大學生說，平時會用假犬練習，運用在真犬身上時，會有體型及毛量不同的差異，講師示範時假犬、真犬同步進行，讓他們可以清楚對比，學習調整技巧；高中職學生說，萌寵比熊犬、泰迪犬真的可愛，掌握修剪技術才能夠讓牠們更萌，希望自己也能成為萌寵美容高手。
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