台大畢業卻成一級貧戶？傳產男擁百萬年薪懊悔「選錯了」：沒進科技業

不少人嚮往成為科技新貴，近日，一位台大畢業的網友以「沒進科技業的台清交是不是最慘人生」為題發文，表示自己的文憑人人稱羨，卻錯失進入科技業的機會到傳產工作，儘管擁有百萬年薪，和科技業員工相比仍成了「台大畢業的一級貧戶」。貼文發布後也引起網友議論。

一位畢業於台灣大學的男網友在Dcard上發文指出，當初自己考上台灣最高學府時人人稱羨，身邊的家人、親友皆驚嘆「家裡出了一個台大生」。不過出社會後，原PO鑑於某些因素，錯過了進入科技業的機會，改為轉往當時看起來發展不錯、規模較小的傳統產業公司上班。沒想到「風水輪流轉」，眼看現在科技業大噴發，人人豪領數百萬薪水，原PO頓時對自己的決定懊悔，感嘆「當初自己（年薪）可是一百萬出頭，也算不錯欸，如今變成一級貧戶，更難堪的是自己居然還是台大畢業的」。

貼文曝光後網友紛紛湧入，不少人好奇原PO就讀的科系，表示不論是科系或步入的產業，選擇都比努力更重要，「選擇比努力重要，就連理工科的研究所，選教授、選題目都是天堂地獄。一選錯整個打掉重練」、「我有認識的台大純文這幾年只能去服務業做，職場跟賺錢的行業，本來就不完全跟校名掛勾，不然大家都選校就好，科系才最重要，還有一堆運氣景氣等自身不太能決定的事會影響」、「就算沒這幾年大爆發，十幾年前我們那個時候，科技業的薪水就很高了，以前的台大文組也一樣不好找工作阿。一直以來都有很多人一直在說選系不選校，填志願不考慮未來工作，最後也不能怪誰」、「台大單純比較會讀書而已，不代表一定會拿百萬薪水，不用把台大想的太美好」。

也有人要原PO放寬心專注在自己身上，減少和其他人比較，「我在系統廠養老啊，年薪百萬五點下班很爽啊，btw今年科技股賺超過三百萬惹，當股東>>>>>>>當員工」、「在傳產工作本身不慘，畢竟在傳產也是有穩定工作、衣食無虞，OK了，但隨時把自己想成受害者，不斷抱持痛苦後悔的心情，倒是很慘」、「人生做自己喜歡的事就好了啦，我女友清大藝術與設計，我嚮往她那樣的生活，做自己喜歡的事，只活自己的人生」、「你這麼愛在意別人看法的確滿慘的」、「十年河東十年河西啊，沒準十年後台積電就不行了，而且你在這感嘆選錯科系，不如感嘆生來不是富二代」、「台灣人材資源太多集中在半導體，其他產業其實也有人材的需求，你目前所待的產業，對這產業來說也是發展必須的重要人才，看你自己如何選擇而已」。