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全球瘋極光 中央大學太陽無線電波觀測站 捕捉到太陽風暴訊號

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
太空系楊雅惠教授團隊於中央大學中壢特高頻雷達站建置的台灣太陽無線電波觀測站。圖／楊雅惠提供
太空系楊雅惠教授團隊於中央大學中壢特高頻雷達站建置的台灣太陽無線電波觀測站。圖／楊雅惠提供

近日發生強烈地球磁暴，以及全球「瘋極光」熱潮，中央大學太空科學與工程學系教授楊雅惠團隊，透過台灣首座「太陽無線電波觀測站」，成功在動態頻譜圖上，捕捉到伴隨這一系列太陽風暴產生的各類型太陽無線電波爆（solar radio burst）訊號，記錄下歷史性的一刻。

2024年5月8日至9日間，位於太陽盤面中心附近的黑子活躍區編號3664，爆發一系列的太陽閃焰及日冕物質拋射，這些朝向地球而來的日冕物質拋射，造成5月10至11日的強烈地球磁暴，以及全球「瘋極光」的熱潮。此次歷史性的低緯度極光連墨西哥、夏威夷都可見，台灣雖然與墨西哥地理緯度相近，但因地磁緯度較低所以仍無緣看見極光。

楊雅惠表示，台灣太陽無線電波觀測站是台灣目前第一個、也是唯一成功執行太陽無線電波爆觀測任務的平台，由於無線電波爆會比太陽風結構更早到達地球，因此可作為惡劣太空天氣預警的參考資訊之一。

鑒於近期太陽活動相當活躍，楊雅惠團隊自今年4月起便密切關注無線電波頻譜圖上的動靜，在5月10日中央氣象署發布地球磁暴特報之前，該團隊就已在5月8、9日陸續偵測到來自太陽閃焰及日冕物質拋射的無線電波爆訊號，並提供氣象署太空天氣作業參考。後續也成功偵測到5月10、11兩日地球磁暴期間，記錄下兩次與X級太陽閃焰有關的無線電波爆。

楊雅惠團隊目前使用e-Callisto儀器設備系統進行太陽無線電波觀測，自2022年開始於雷達站架設以來，不斷改善儀器元件及去背程序、調整觀測頻率範圍，雖然在訊噪處理上還能更加精進，但已經能夠成功執行太陽無線電波觀測任務。預計不久的將來，除了加入e-Callisto全球觀測網，提供每日常規觀測的quick-look頻譜資訊之外，也會強化觀測設備，記錄更多頻率段的無線電波爆訊號，瞭解太陽活動對無線電波通訊的影響。

中央大學太空系楊雅惠教授（後排中間）團隊在中壢特高頻雷達站所建置的首座「臺灣太陽無線電波觀測站」，成功捕捉太陽風暴訊號。圖／中央大學提供
中央大學太空系楊雅惠教授（後排中間）團隊在中壢特高頻雷達站所建置的首座「臺灣太陽無線電波觀測站」，成功捕捉太陽風暴訊號。圖／中央大學提供

團隊 太空 極光

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