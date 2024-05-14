全球瘋極光 中央大學太陽無線電波觀測站 捕捉到太陽風暴訊號
近日發生強烈地球磁暴，以及全球「瘋極光」熱潮，中央大學太空科學與工程學系教授楊雅惠團隊，透過台灣首座「太陽無線電波觀測站」，成功在動態頻譜圖上，捕捉到伴隨這一系列太陽風暴產生的各類型太陽無線電波爆（solar radio burst）訊號，記錄下歷史性的一刻。
2024年5月8日至9日間，位於太陽盤面中心附近的黑子活躍區編號3664，爆發一系列的太陽閃焰及日冕物質拋射，這些朝向地球而來的日冕物質拋射，造成5月10至11日的強烈地球磁暴，以及全球「瘋極光」的熱潮。此次歷史性的低緯度極光連墨西哥、夏威夷都可見，台灣雖然與墨西哥地理緯度相近，但因地磁緯度較低所以仍無緣看見極光。
楊雅惠表示，台灣太陽無線電波觀測站是台灣目前第一個、也是唯一成功執行太陽無線電波爆觀測任務的平台，由於無線電波爆會比太陽風結構更早到達地球，因此可作為惡劣太空天氣預警的參考資訊之一。
鑒於近期太陽活動相當活躍，楊雅惠團隊自今年4月起便密切關注無線電波頻譜圖上的動靜，在5月10日中央氣象署發布地球磁暴特報之前，該團隊就已在5月8、9日陸續偵測到來自太陽閃焰及日冕物質拋射的無線電波爆訊號，並提供氣象署太空天氣作業參考。後續也成功偵測到5月10、11兩日地球磁暴期間，記錄下兩次與X級太陽閃焰有關的無線電波爆。
楊雅惠團隊目前使用e-Callisto儀器設備系統進行太陽無線電波觀測，自2022年開始於雷達站架設以來，不斷改善儀器元件及去背程序、調整觀測頻率範圍，雖然在訊噪處理上還能更加精進，但已經能夠成功執行太陽無線電波觀測任務。預計不久的將來，除了加入e-Callisto全球觀測網，提供每日常規觀測的quick-look頻譜資訊之外，也會強化觀測設備，記錄更多頻率段的無線電波爆訊號，瞭解太陽活動對無線電波通訊的影響。
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