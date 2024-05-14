保存華人戲曲表演歷史 台師大傑出校友饒韻華獲選美國院士

台灣師範大學第18屆傑出校友、美國紐澤西州立羅格斯大學音樂系主任饒韻華獲選2024年美國人文與科學院院士，表彰其保存美國華人戲曲表演者歷史的貢獻。

台灣師範大學今天新聞資料指出，饒韻華於1983年畢業於台師大音樂系，之後赴美獲得密西根大學音樂理論碩士與博士學位，1995年獲聘羅格斯大學新布藍茲維分校的梅森．格羅斯藝術學院音樂理論系助理教授，於2016年陞任為教授。

饒韻華在許多音樂研究主題屢獲國際殊榮，例如2009年以1930年代美國女性作曲家Ruth Crawford的研究，榮獲美國音樂學會年度最佳論文獎；2018年獲美國音樂學學會的年度最佳著作獎，2019年獲美國音樂學會年度最佳書籍獎等。

台師大表示，今年4月下旬，美國人文與科學院公布2024年250名橫跨31個專業領域、5個類別的院士成員，饒韻華當選人文和藝術類表演藝術領域院士，以表彰其保存美國華人戲曲表演者歷史的貢獻。

饒韻華不僅專精於音樂理論，也視自己為歷史學學者，作為1名音樂理論家，她持續關注亞裔作曲家對當代美國音樂的影響；作為1名歷史學家，她也記錄中國戲曲對美國生活的影響。

對於獲選美國人文與科學院院士，饒韻華表示，這不僅是對於她個人的認可，也是對於社區、這段歷史的認可，更是對在她之前的亞裔美國人們及其歷史的重視。