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美國這所學校培養出22位太空人 師生來台與朝陽科大交流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
朝陽科技大學校長鄭道明(前右五)親自帶美國普渡大學師生參觀。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學校長鄭道明(前右五)親自帶美國普渡大學師生參觀。圖／朝陽科技大學提供

美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開2周的飛航體驗學習交流。該校擁有美國第一座大學機場，也是全民第一所提供航空學士學位的大學。對於朝陽航空學院成立僅4年就擁有一流的模擬學習系統，表示此次交流讓他們有全新的體驗。

朝陽科大校長鄭道明就是普渡校友，他說，普渡創校150年，校友在科學界及工程界表現卓越，培養出22位太空人及3位諾貝爾物理獎得主，第一位登上月球的阿姆斯壯也是其中之一。 這也啟發他帶領朝陽科大成立航空學院，打造飛航圓夢基地。

他說，為持續拓展國際交流，朝陽與海外640所學校簽訂學術合作協議，同時透過校際互訪，與全球頂尖大學建立合作關係。去年選送6名飛航系學生赴美國長榮飛行學院接受專業飛行訓練並取得認證，今年進一步與美國普渡大學合作、提供飛航圓夢獎學金，讓學生接軌世界頂尖大學學習飛行。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，朝陽科大飛航系是全台唯一與國籍航空公司合作提供飛行專業訓練的科系，同時規畫建置包含飛行操作、飛航管制、客艙事務、航務管理等專業教室，讓學生透過實務課程了解空勤及地勤的相關作業。

他說，很高興此行透過與美國普渡大學的交流，讓朝陽有機會拓展國際聲望，並透過專業飛行培訓及航空產業參訪，深化國際鏈結，開啟飛航人才培育的新契機。

普渡大學教授盧建綜說，朝陽科大飛行與民航人員技術系提供了創新的飛航課程研習規畫，透過基礎飛行模擬機操作、飛行計畫製作競賽及專業飛行培訓，搭配以B777-300ER客艙打造之「飛航情境模擬教室」，及虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，讓普渡師生對飛航學習有全新的體驗。

美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開為期2周的飛航體驗學習交流。圖／朝陽科技大學提供
美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開為期2周的飛航體驗學習交流。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學校長鄭道明(中右)親自帶美國普渡大學師生參觀。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學校長鄭道明(中右)親自帶美國普渡大學師生參觀。圖／朝陽科技大學提供
美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開為期2周的飛航體驗學習交流。圖／朝陽科技大學提供
美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開為期2周的飛航體驗學習交流。圖／朝陽科技大學提供
美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開為期2周的飛航體驗學習交流。圖／朝陽科技大學提供
美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學展開為期2周的飛航體驗學習交流。圖／朝陽科技大學提供

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