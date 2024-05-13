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政大復校70週年活動開跑 達賢圖書館5/18開放參觀

中央社／ 台北13日電

為慶祝在台復校70週年，政治大學推出一系列活動，有全台最美大學圖書館之稱的達賢圖書館5月18日開放訪客自由參觀。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大今年在台復校70週年，以「希年日新 木柵菁莪七十載」為主題，傳達政大在指南山下、景美溪畔這塊寶地，持續培育英才、教誨學子。

為慶祝在台復校70週年，政大推出一系列活動，有全台最美大學圖書館美稱的達賢圖書館將於5月18日上午8時至下午5時期間，開放訪客自由參觀，無需更換證件即可入館。

達賢圖書館2樓特藏中心也在5月15日至7月31日期間舉辦「希年日新──政大在臺復校七十週年特展」，回顧政大在台灣復校篳路藍縷的歷程，展場還復刻政大老校門，並設置校史造型的拍貼機，除了體驗懷舊的校園風情，還能獲得期間限定的校史大頭貼。

另外，政大也會於5月18日舉行「校慶音樂會～政大好聲音」，邀請韓國獨立樂團Biuret、金旋獎出身的狗才樂團、我走指南路、（Ar）Tone、政大吉他社、搖滾樂社等團體接力演出，活動期間周邊還會進駐餐車。

第3屆鐵觀音節市集將於5月17日、18日登場，今年結合政大校慶舉行「第一屆茶藝文化交流展暨國際茶日慶祝會」，邀請各大專與高中參與茶席暨茶文化路徑靜態展、奉茶活動，並推出二手交換環保市集、鐵觀音節農民市集、政大公企中心城東市集、政大郊山導覽等活動。

圖書館 政大 觀音

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