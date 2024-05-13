成大學生新自製潛艇完成水中測試 目標6月歐洲大賽勝出

成大學生自行組建的人力潛艇「討海人」團隊今天表示，將攜帶第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加6月24日至7月5日在英國樸茨茅斯舉行的歐洲國際人力潛艇競賽（EISR 2024）。「佩加索斯號」近日成功完成「水中迴旋」測試，團隊正衝刺準備參賽，期望取得佳績。

成大潛艇團隊表示，「佩加索斯」是希臘神話中著名的海神之子、希望之神，「有夥伴的意涵」。所以第2代自製潛艇以此為名，象徵人力潛艇不再只是個無生命力的載具，而是一起冒險成長的夥伴。

成大系統及船舶機電系大三學生、團隊隊長王丹詡說，團隊前年「首度以亞洲唯一、台灣首創」學生自製潛艇參賽並榮獲最佳新人獎，不久隊員即自主集結打造第2代潛艇，從零開始學習抽真空，展開全新設計、製造，總計耗時16個月打造。船身加長至3.22公尺不含螺槳，盡可能保留未來改裝空間供傳承使用。

他說，團隊為積極備賽，今年3月即展開一系列水中測試。抽真空工法船殼設計提供足夠浮力，團隊只需考慮壓載重量就能快速實現潛艇「中性浮力」。多次實際的水下測試後團隊也改善迴旋運動上操縱問題，順利適應抵抗水阻影響水中踩踏。為更精進與熟練操作，團隊與台南水領域潛水中心合作，定期前往小琉球訓練，目前有一半以上隊員都具備開放水域的潛水執照。

「討海人」團隊公關陳學璄表示，凡加入「討海人」的隊員，目標都是希望可以參加每2年舉辦的歐洲人力潛艇競賽，透過國際參賽好成績「綻放台灣在世界舞台的光采」。為了這個目標，隊員除日常自製潛艇的設計與實作，也需學習財物管理、如何籌募經費等相關行政與行銷事務。