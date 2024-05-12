慈濟證嚴淨化人心 陽明交大頒贈名譽哲學醫學雙博士

陽明交通大學今天頒贈名譽哲學暨醫學雙博士學位給慈濟創辦人證嚴法師，表彰其行誼及倡導人心淨化、尊重生命貢獻的尊崇；證嚴感謝慈濟人代替她做想做的事，感恩大家鼓勵。

頒贈儀式上午在花蓮靜思堂舉行，陽明交通大學校長林奇宏、人文與社科院院長王文基等校方人士及慈濟4大志業人員共約2000人見證；由林奇宏頒贈名譽博士學位證書給證嚴，王文基宣讀學位證書。

證嚴表示，慈濟將邁向60年，一路走來，感恩與愛的能量一點一滴不斷累積，一分一秒不斷會合，時間、空間會合在人與人之間，人與人的愛，這就是人人本具有的清淨無私的大愛。

證嚴指出，人間需要教育，教育是人間的希望，除了學校的教育，社會更需要人人有共同方向，把愛心會同，走入人間，「我只有用這一份愛勉勵自己，期待人人方向一同，往善與愛的方向付出」，慈善要更積極、普及國際，醫療要更守護生命、守護愛；教育是希望，不要忘記要愛天下之愛；人人把握生命價值，為人群付出。

林奇宏宣讀表彰辭指出，證嚴法師的行動與理念，不僅在國內備受尊崇，也屢獲國際肯定，曾獲選英國廣播公司（BBC News）「2022年百大女性」、「美國國家發明家科學院（National Academy of Inventors）」發明家院士，也曾榮獲菲律賓麥格塞塞基金會（Ramon Magsaysay Award Foundation）社會領袖獎，以及艾哈邁迪亞穆斯林和平獎（The Ahmadiyya Muslim Peace Prize）及日本庭野和平基金會「第24屆庭野和平獎」得主，並且是美國TIME時代雜誌2011年世界百大影響人物。

林奇宏表示，證嚴法師以具體行動詮釋慈悲利他精神，畢生信受奉行印順導師給予的6字箴言「為佛教、為眾生」，其成就裨益於人類福祉，向世人展現佛教的核心理念與普世價值，也提升人類精神文明，足以作為學校全體師生學習典範。

慈濟基金會表示，證嚴法師一生致力於淨化人心、祥和社會、天下無災等人文關懷，帶領全球68個國家地區慈濟人投入人道關懷，愛的足跡擴及133國。證嚴於1993年起獲美國、菲律賓、泰國、烏克蘭、香港等大學頒授榮譽博士或榮譽院士，在台灣，2002年獲交通大學頒授社會與文化學名譽博士、2019年獲中正大學頒授名譽文學博士學位，2024年5月獲陽明交通大學頒贈「名譽哲學暨醫學雙博士學位」。