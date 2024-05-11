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康寧大學護理生加冠 校方：護理是經濟的加速器

中央社／ 台北11日電

康寧大學近期為即將邁入職場實習的護理學生「加冠」，象徵傳承使命。校方特別肯定學在疫情期間仍堅定投入護理領域，並強調對護理的投資是經濟成長的加速器，而不是煞車。

康寧大學今天發布新聞稿，在5月12日國際護師節前夕，康寧大學特別於10日舉辦一年一度的「加冠」典禮，由護理健康學院院長丁先玲、護理科主任呂莉婷共同主持。

加冠典禮的現場更邀請15名公私立醫院代表出席，與學生家長一同見證這重要的一刻。典禮中安排4名導師點燃代表護理精神的蠟燭，傳遞給每一名參與儀式的學子，象徵正式進入護理專業領域。

康寧大學校長陳清溪在典禮致詞中提到，當世界各國面對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，年輕學子仍堅定地選擇成為護理師，這種無私的奉獻精神著實令人感動。

副校長李惠玲（護理科教師）指出，國際護理協會今年提出「護理創造經濟實力」的觀點，彰顯護理對社會的貢獻，除了促進全民健康外，更可穩定社會，創造護理對社會的經濟價值。

李惠玲表示，在COVID-19期間，經濟因疫情衰退，但對護理的投資是經濟成長的加速器而不是煞車，也是對全球健康的無價投資。優秀的護理專業人才將是穩定國家社會的重要力量，他們的貢獻和精湛的技能，不僅在平時受到讚譽，在危難時刻更能彰顯重要性。

康寧大學 疫情

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