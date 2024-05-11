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師大物理系攜手UW-Madison 不限名額每年選送學生赴美

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

國立台灣師範大學物理學系與美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）物理學系，台灣時間5月10日晚間透過線上簽署「1+1碩士雙聯學位合作協議」。台師大每年將選送物理學系碩士生至美國，攻讀量子計算物理碩士學位，不限名額，並建立雙方教師量子計算學術研究合作關係。

台師大指出，兩校物理學系共同推動量子計算物理碩士雙聯學位計畫，最快明年9月起，台師大物理學系碩士生可赴UW-Madison物理學系，進修一學年，修讀30學分量子計算相關課程，而先在台師大物理學系修習的學分，最多可抵免UW-Madison量子計算物理碩士學位課程的9學分。

此外，台師大也指出，碩士生須同時滿足兩校物理學系的學位要求，方能取得雙碩士學位。碩士生赴美修課期間，亦可申請教育部學海飛颺計畫獎學金，以及台師大物理學系系友會國際交流獎學金補助。

UW-Madison教授Robert Joynt與台師大物理學系教授吳文欽長期進行學術研究合作，Robert Joynt曾於107學年度來台師大，擔任物理學系講座教授一年，開授量子計算課程。

UW-Madison量子計算物理碩士學位設立於2019年，起初碩士生只有8名，往後每年都有20名新生加入，而今年秋季班學生數更增加到30名。對此，學位主任Deniz Yavuz也說，也歡迎優秀台灣學生加入。

物理學系主任林文欽則表示，過去學生為探究外太空黑洞而進入物理學系，然而時代已改變，近年台灣半導體產業蓬勃發展，加上政府大力支持，量子計算人才的需求不斷增加，學生是為學習量子計算知識而來台師大。未來雙聯學位將扮演重要角色，不僅強化學生專業能力，並增加就業競爭力。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校成立於1848年，是威斯康辛大學系統旗艦分校，目前在校學生數近5萬人，在《QS》、《泰晤士高等教育》、《美國新聞與世界報導》等世界大學排名調查中，均名列全球前100名，歷年來教師及校友共有20名諾貝爾獎得主，被譽為「公立常春藤大學」。

台師大 碩士 美國

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