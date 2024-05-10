嘉大與林試所簽合作備忘錄 營造森林永續經營

國立嘉義大學與農業部林業試驗所今天簽署學術交流合作備忘錄，雙方將持續在學術研究、教學訓練、場域設施與教育推廣等方面合作，盼共同為台灣營造森林永續經營目標努力。

嘉大校長林翰謙與林試所所長曾彥學今天在嘉大蘭潭校園簽署學術交流合作備忘錄，嘉大副校長陳瑞祥、農學院、生命科學院等院長與會，共同見證策略聯盟合作簽署。

林翰謙致詞表示，嘉大設有森林暨自然資源學系、植物醫學系、生物資源學系等相關學系（所），具有自然生態研究與教學的專業與師資，對於森林資源保育、珍稀動植物復育、固有樹種選育及優良樹種引進、育林技術及生物技術改良、森林病蟲害防治等，均占有人時地物優勢。

曾彥學指出，林試所長期以來致力擘劃台灣森林及自然保育的研究方針，運用長期累積的試驗成果配合實務應用，以確保森林永續發展。今天透過正式與嘉大簽署合作備忘錄，可以提供雙方學術與實務資源交流，達到雙方互利共贏目標。

林翰謙說，雙方未來將持續在學術研究、教學訓練、場域設施與教育推廣等合作，期盼共同為台灣營造森林永續經營目標努力。