創新創業計畫1階揭曉 智慧魚苗、出租爺奶入選

南部某大學一名兼任講師，今年2月開始的新學期、4月才領到薪水，前面三個月沒收入，助理伸援手要借她錢周轉，讓她感到汗顏；另一名在大學兼課的助理教授也因收入不穩定，連駕訓班的報名費都付不出來；兼任教師寒暑假無薪，又被勞基法、教師法遺棄，為何這群人仍不減教學熱忱？

2024-05-10 07:30