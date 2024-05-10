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中正大學開發快篩生物感測器 8分鐘驗出敗血症

中央社／ 嘉義縣10日電
中正大學機械工程系教授張國恩。聯合報系資料照／中正大學提供
中正大學機械工程系教授張國恩。聯合報系資料照／中正大學提供

中正大學機械系與化學系合作開發「光微流體敗血症快篩平台」，僅需約1滴血液檢體量，8分鐘就能精準驗出敗血症，成果發表於美國化學學會Nano Letters期刊，並獲選為封面。

中正大學今天發布新聞稿表示，台灣每年約有16萬人感染敗血症，多數靠醫師經驗察覺，患者發病初期無法獲得快速精確診斷，為此中正大學機械工程學系教授張國恩與化學暨生物化學系教授周禮君開發「光微流體敗血症快篩平台」。

張國恩說，快篩平台使用快篩生物感測器，感測時間只要8分鐘，利用創新奈米金粒子及光學波導生物晶片技術，使敗血症判讀更快速精準，有助於早期發現和治療。

張國恩指出，敗血症的黃金治療時間只有6小時，若超過這段時間，病患存活率即會降到50%以下。在病症前期，與時間賽跑的快速精準檢驗方法顯得格外重要，能夠協助醫師給予有效用藥與治療。

張國恩表示，目前臨床上敗血症檢驗大多依靠ELISA（血清學酶聯免疫吸附測定）檢驗技術，需由醫學檢驗科的專業人員操作，再搭配中大型機台，光是流程需耗費約8至12小時以上，此次開發的快篩感測器，靈敏度可說是提升1000倍以上。

中正大學指出，這項新技術亦可應用到其他疾病，例如腦中風、阿茲海默症等，目前成果已發表於美國化學學會（American Chemical Society）的Nano Letters期刊，並獲選為期刊封面，此期刊為奈米科技領域具指標性高影響力期刊。

中正大學 快篩 敗血症

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