護理人力荒 249名弘光科大護生加冠宣誓投入護理志業
母親節當天5月12日是國際護師節，弘光科技大學護理學院昨下午舉辦加冠典禮，為即將進入臨床實習的護理科、護理系、學士後護理系共249位學生加冠。
人口老化，世界各國都面臨護理師荒，加冠會場249名護生在燭光傳承儀式後一起宣誓時，展現對投入護理志業的信念及熱情，令人動容。
因應人口、勞動力雙重老化，世界衛生組織WHO建議各國每年新增培育8%護理人力投資，衛福部推估我國至2030年，需增加至少5.5萬名護理人力。弘光科大副校長蘇弘毅在加冠典禮致詞表示，有鑑於護理人力缺乏，今年國際護理協會(ICN)的國際護師節主題「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」，強調健康照護帶來的經濟實力，可造福人類和社會。
蘇弘毅說，護理是弘光科大創校的基石，創校近57年來為醫療界培育出無數對護理工作有熱情、堅持與負責的人才，畢業校友深受業界稱讚，在社會需要的時刻挺身而出，守護社會大眾健康。他期勉接受加冠的學生，加冠後是服務助人的開端，要秉持弘光人「以人為本、關懷生命」的精神，把所學的紮實護理技能充分發揮。
護理系進修部大一學生劉穎樺為一圓成為大學生的夢想，她表示，15年前完成護理養成教育，至今持續在護理崗位繼續努力，即使臨床護理師工作很辛苦，但熱愛「護理」工作的初衷，讓她能堅持至今。為了一圓成為大學生的夢想，決定再次踏入校園與兒子共同學習，自我精進，也能陪伴兒子一起成長。
護理系日間部大二學生周珈伃原是熱衷於運動的選手，她說，在一次比賽中遭遇挫折且受傷，心中充滿失落與沮喪，治療過程中，一位慈祥護理師姐姐給無微不至的關懷和支持，協助身體康復，更時刻關心情緒起伏，儘管治療結束後無法重返賽場，這段經歷卻讓她看到了新的學習方向，期望未來能夠成為像那位姐姐一樣的護理師，用愛心和關懷照顧家人、病患，給他們所需的力量。
護理系日間部大二學生陳宣妘說，高中學測完一直不知道自己未來該何去何從，剛好姊姊是弘光科大護理系的畢業校友，常分享就讀護理系及在醫院工作的經驗，護理對姊姊而言，不僅是工作，從中得到的成就感與被信賴感更富足了心靈。她得知目前台灣護理人力缺口越來越大，希望自己也能成為在醫療前線付出的護理師，也期許自己能因此更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言