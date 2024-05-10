護理人力荒 249名弘光科大護生加冠宣誓投入護理志業

母親節當天5月12日是國際護師節，弘光科技大學護理學院昨下午舉辦加冠典禮，為即將進入臨床實習的護理科、護理系、學士後護理系共249位學生加冠。

人口老化，世界各國都面臨護理師荒，加冠會場249名護生在燭光傳承儀式後一起宣誓時，展現對投入護理志業的信念及熱情，令人動容。

因應人口、勞動力雙重老化，世界衛生組織WHO建議各國每年新增培育8%護理人力投資，衛福部推估我國至2030年，需增加至少5.5萬名護理人力。弘光科大副校長蘇弘毅在加冠典禮致詞表示，有鑑於護理人力缺乏，今年國際護理協會(ICN)的國際護師節主題「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」，強調健康照護帶來的經濟實力，可造福人類和社會。

蘇弘毅說，護理是弘光科大創校的基石，創校近57年來為醫療界培育出無數對護理工作有熱情、堅持與負責的人才，畢業校友深受業界稱讚，在社會需要的時刻挺身而出，守護社會大眾健康。他期勉接受加冠的學生，加冠後是服務助人的開端，要秉持弘光人「以人為本、關懷生命」的精神，把所學的紮實護理技能充分發揮。

護理系進修部大一學生劉穎樺為一圓成為大學生的夢想，她表示，15年前完成護理養成教育，至今持續在護理崗位繼續努力，即使臨床護理師工作很辛苦，但熱愛「護理」工作的初衷，讓她能堅持至今。為了一圓成為大學生的夢想，決定再次踏入校園與兒子共同學習，自我精進，也能陪伴兒子一起成長。

護理系日間部大二學生周珈伃原是熱衷於運動的選手，她說，在一次比賽中遭遇挫折且受傷，心中充滿失落與沮喪，治療過程中，一位慈祥護理師姐姐給無微不至的關懷和支持，協助身體康復，更時刻關心情緒起伏，儘管治療結束後無法重返賽場，這段經歷卻讓她看到了新的學習方向，期望未來能夠成為像那位姐姐一樣的護理師，用愛心和關懷照顧家人、病患，給他們所需的力量。