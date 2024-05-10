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大學一學期改為16周 惹議

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

為接軌國際學制，近年不少頂大將一學期十八周改為十六周，其中陽明交通大學、清華大學近日也拍板一一三學年起，改為十六周，但同為台聯大系統的政治大學依然暫行「十六加二」周，主因在於課程精實牽涉內容調整，尚無法一蹴可幾；醫學院、理工電資學院等師生則憂心課程恐因此遭壓縮，影響國考表現，對改革抱持異音。

教育部指出，目前學則學期周數彈性學校包括台大、台師大、台科大與台北大學，課程得於十六周內完成。預計待陽明交大、清大報部後，再加入兩校。

不過據了解，數間學校商議階段時，醫學院、電資學院等教師認為，十八周上課有時都得趕進度，縮短成十六周恐更難把課上完，也有醫學院學生憂慮課程不完整，影響國考表現。

一名陽明交大醫學院高層指出，國考未改，為應付國考，學生還是需要老師多上傳統課程。至於臨床課程多需要十幾名教師輪流執教，一位教師可能只上一周，若改為十六周，則要刪減二位老師的課程，改革阻力當然大。

宜蘭大學資工系教授夏至賢則認為，推動十六周應有配套，如每周開放固定時段讓學生使用機台，再搭配非同步教材，以數位教學輔助學生學習。

陽明交大教務長陳永昇表示，確實有老師反彈，但科技進展下很多知識很快就過時，新知識也不可能有教完的一天，與其一股腦塞給學生，建議嘗試啟發學生自主探索。

有國立大學教授私下表示，有部分教師一套方式上好幾年「懶得改」，如今要為十六周重新編排課程，自然不願意。體制應想辦法影響教授，尤其改變中壯年教授思維，才可能改變教育環境。

教師 醫學院 陽明交大

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