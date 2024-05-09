淡水真理大學就博會好熱絡 企業釋高薪職缺搶人才

為了協助應畢業學生無縫接軌職場，新北市就業服務處昨(8)日與真理大學合作舉辦校園就業博覽會，邀請30家廠商共襄盛舉，包含南岩半導體、皇昌營造、聯馥食品、好食國際、晶華國際酒店等，共釋出1630個多元職缺，薪資最高上看51K。經統計，參加活動約423人次，投遞履歷170人次，擬錄用71人，初估媒合率約為41.8％。

真理大學校長陳奇銘表示，活動選在真理富有意義的3H大道進行，3H代表的是謙遜(Humble)、人道(Humane)及幽默(Humorous)，搭配辦學宗旨「追求真理、愛與服務」，培養真理學生的素養，值得各大企業選用人材。真理大學悠久校史，傑出校友更是跨足各行各業，包含福壽實業董事長、豐興鋼鐵董事長、鼎泰豐董事長等等，而除了鼓勵就業外，也鼓勵新創事業，力求造福更多人。

勞工局長陳瑞嘉表示，淡水是個人文薈萃之地，也是新北文化觀光重鎮，本次求才職缺數有六成都是餐飲旅宿業，代表廠商對真理學生的期待。辦理校園就業博覽會不僅是提供應屆畢業生與廠商直接面對面溝通的平台，也讓在校生有機會提前了解就業市場趨勢，新北市勞工局也有推出「青年全方位就業計畫」，多方管道協助學生順利邁入職場。陳局長最後也不忘勉勵同學，除了專業技能之外，謙遜的態度更是影響未來職涯的重要因素之一，希望同學們可以保有並預祝求職順利。