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陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為陽明交大新款學生證。擷自「陽明學生會/陽明交大學生會陽明分會」臉書
圖為陽明交大新款學生證。擷自「陽明學生會/陽明交大學生會陽明分會」臉書

陽明交通大學校方臉書8日發文，新版學生證的設計終於拍板定案，由學生投票選出3款中的C款，作為陽明、交大兩校合併後的第一版學生證。但陽明交大的同學在校方及學生會臉書上抱怨設計有問題，認為勝出的這款新式學生證，右下角填滿藍色的邊角設計，讓人感覺「像名片不像學生證」。

新款學生證票選於4月25日截止，在學校教務處和學生共同設計的3款樣張中，由「原版學生證加上校徽」的C款雀屏中選。該款學生證也將與悠遊卡公司合作，學生可作為交通搭乘儲值之用。此外，學校提醒同學，新版學生證不會進行全校更換，只有113年度後入學及換發者，會拿到新的學生證。

針對新版學生證，不少學生反映：「和舊的差在哪？藍藍白白」、「我只想換回以前交大的」、「C款甚至比現在醜」，還有許多學生認為：「右下角那個藍色圓弧，還以為是紙屑」，也有人表示「長得很像什麼出版社的業務名片」。

不少人對新版學生證失望，有人覺得飯店房卡和冷氣卡都還比新版學生證好看，並且覺得：「學校真的不要捨不得花錢請別人設計欸，校徽都能設計兩次了，為啥這次要更新不請外面的廠商設計？」

但也有人樂見學校換新學生證，「謝謝，終於等到了」、「校友卡可以比照辦理嗎？」。還有人歪樓表示，覺得畢業證書也不好看，他拿到的是微軟正黑體加上無校徽的樣式，是否也能跟著換新設計。

大學生 陽明交大

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