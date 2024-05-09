中山大學西南海岸觀測站揭牌 聚焦七股潟湖漁村研究

國立中山大學「長期社會生態核心觀測站」今天揭牌，中山大學表示，這是全國唯一聚焦「西南海岸」的觀測站，未來將針對七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展全面研究，供政府永續政策參考。

國科會攜手中山大學成立全國唯一聚焦「西南海岸」的長期社會生態核心觀測站，未來將針對七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展，包括漁業資源、環境變化、土地利用及社會結構等，進行全面性現場監測、資料盤點及分析。

中山大學今天發布新聞稿指出，此觀測站由中山大學海洋科學院海洋科學系成立，未來將針對地方議題，評估人類活動及氣候變遷對生態及社會的影響，以供政府制定永續發展的政策方針。

長期社會生態核心觀測站（LTSER）西南海岸站計畫主持人、中山大學海洋科學系特聘教授陳孟仙指出，西南海岸作為台灣沿近海養殖漁業要地，因時代變遷快速，近半世紀七股地區漁民主要生計養殖漁業，面臨重大變革與衝擊。

陳孟仙舉例，調查環境生態項目有七股潟湖水質、底質及漁撈生物，還有海岸變遷的遙測資料，社會科學的方法為透過利害關係人訪談及問卷調查，以了解七股地區潟湖生態系統與漁村社區發展的健康情形。

團隊表示，未來將建置監測資料共享資料庫及網站，串聯國內外LTSER各站間的橫向分析及合作，讓公民團體參與關注，吸引國家單位及學術研究資源投入，產生出集體共識，找出永續發展的政策方針。

中山大學校長鄭英耀表示，每個地區的生態系統均有其獨特環境條件，所面臨的自然環境變化及人類活動的影響也不同；台灣各地社會生態系統的特性及所面臨的問題多樣且複雜，因此亟需在地的社會生態監測網絡，才能對台灣獨特且重要的社會生態系統有較完整瞭解。

中山大學表示，國科會推動長期社會生態系統監測站邁入第4年，西南海岸站為台灣6個長期社會生態系統監測站之一；過去依序成立翡翠站、彰化站、綠島站、花蓮站、原民站及中山大學主導的西南海岸站共6個核心觀測站。