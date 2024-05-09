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2024普立茲新聞獎 文大校友林辰峰2作品入圍最終名單

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
林辰峰曾於2018年回文化大學演講，感謝學校栽培、打通讀書任督二脈。圖／文化大學提供
林辰峰曾於2018年回文化大學演講，感謝學校栽培、打通讀書任督二脈。圖／文化大學提供

文化大學今天表示，第45屆系友林辰峰目前任職於美國彭博新聞社（Bloomberg News）擔任圖像數據記者（Graphic data journalist），分別以兩篇新聞作品，獲得The 2024 Pulitzer Prize普立茲新聞獎「入圍最終名單（Nominated Finalists）」。

普立茲最終名單經評審團評選、進入委員會投票選出，最後與獲獎者一起公布的三件作品才能被稱為「入圍最終名單者（Nominated Finalists）」，等同於該獎項前三名。林辰峰被推薦的新聞作品分別為「Groundwater Gold Rush 」以及「Arizona Is Running Out of Cheap Water. Investors Saw It Coming」。

文化大學表示，林辰峰自文化新聞系畢業後，應屆申請上美國加州大學柏克萊分校新聞研究所，之後打敗3000人，爭取到《紐約時報》實習機會，碩士第二年在《華盛頓郵報》實習，現任職《彭博新聞社》擔任圖像數據記者。

文化大學也指出，普立茲新聞獎為美國表彰新聞報導的最高榮譽獎項，也是全球新聞界的至高殊榮，新聞系師生均與有榮焉。

林辰峰受訪時曾表示，在文化大學新聞系求學時成績並不出色，新聞英文還被當，但受到系上老師們給予許多啟發及建議，才打通讀書的任督二脈。

新傳學院暨新聞系主任郭文平指出，文化新聞系近年也因應大數據時代提早佈署，開設資料新聞學、大數據分析、資訊視覺化與資訊圖表等課程，培養學生用資料與圖像呈現與解釋新聞能力。

此外，因應AI人工智慧愈發成長，郭文平也提到，新傳學院將於113學年度成立「人工智慧與新媒體研究中心」，將人工智慧導入媒體應用，積極進行相關領域研究，培育全方位傳播人才。

文化大學 普立茲 美國

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