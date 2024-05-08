培養音樂創作新星！台南藝術大學與業界合辦返校音樂會 邀8組新秀
台南藝術大學應用音樂系培養流行音樂詞曲創作人才，成果獲樂界肯定，15日與華研音樂合辦音樂會「ZZ當道-華研Ｘ南藝新星返校日」，共8組新秀藝人領銜演出，開放民眾免費入場。
國立台南藝術大學新聞稿指出，應用音樂系培養流行音樂詞曲創作人才成果優異，除從2013年起連續9年獲得文化部專案補助，也獲樂界肯定與迴響，此次音樂會8組藝人由華研音樂這幾年在應音系學生中精挑細選培育，並把他們命名為「新聲代」。
南藝大指出，其中JUD陳泳希今年2月推出首張迷你專輯，也為Netflix上線首週即衝台灣排行榜第一名的全新影集「愛愛內含光」獻唱主題曲「相濡以沫」、「知更」。
南藝大指出，還有曾在「2023統一獅獅吼音樂祭」與「2023羅東跨年晚會」獻唱的應音系大一生郭幼康；同為應音系學生的華研國際練習生LaDY，以及去年登上嘉義諸羅祭的The Plane Plan，和今年受邀參與高雄大港開唱的樂團「宇宙資料庫」演出，展現新聲代特有舞台魅力。
南藝大指出，「ZZ當道-華研Ｘ南藝新星返校日」音樂會將於15日下午6時起演出，開放民眾免費入場，地點位於南藝大校門不遠處的銅鏡廣場，當天下午5時起，現場還有南藝大師生與附近居民合辦的藝農市集，展現地方創生與社區營造成果。
南藝大指出，近年應音系表現亮眼畢業生包括「張三李四」、屢在綜藝節目中登台的華烜慶，還有為網路劇「About Youth 默默的我，不默默的我們」創作主題曲Take It Away與片尾曲Slow Motion的77Ke柯棨棋等，都印證應音系培育人才成果。
南藝大應用音樂系主任陳樹熙表示，應音系課程設計涵蓋影像音樂創作、流行音樂創作、爵士音樂演奏、專業錄音以及藝術管理5大學程，讓學生得到全面訓練，而且注重創作方面扎根培育，後者更是台灣流行樂能在華人世界引領風騷關鍵。
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