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政大與聯醫合作簽署MOU 再增人員培訓、健康服務合作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學與臺北市立聯合醫院攜手合作。圖／政大提供
國立政治大學與臺北市立聯合醫院攜手合作。圖／政大提供

國立政治大學與台北市立聯合醫院攜手合作並舉行簽約儀式，也是雙方自2006年首次簽約合作後再次續約，預計新增人員培訓、健康服務2項合作，盼能為聯醫人員增設專班；健康服務則為雙方合作，合作推動公共衛生、健康促進。

政大校長李蔡彥、副校長陳樹衡、台聯大副校長蘇蘅等行政主管，日前與聯醫總院長蕭勝煌、聯醫各院區院長等，一同舉行合作協議簽約儀式，也是政大與聯醫於2006年首次簽約合作協議，本次再度續約，除了維持教學、研究、人員交流等合作事項外，再擴大將健康服務及人員培力一併納入合作範圍。

政大表示，本次續約後，將在教學、學術研究、健康服務與進修培力等層面持續強化合作，並預計新增「人員培訓」與「健康服務」兩項合作項目，在人員培訓上盼能為聯醫人員增設專班，而健康服務則是雙方合作推動健康諮詢、公共衛生、醫療服務、健康促進等，共同努力為社會大眾帶來貢獻。

聯醫總院長蕭勝煌表示，聯醫以走入社區為目標，期盼借助政大的學術專業，讓文山區的醫療實力能更加堅強。也期望能透過合作協議，與政大攜手實踐「大學城」計畫，落實健康台灣願景。

李蔡彥則表示，過去雙方在教學與實習上交流頻繁，聯醫是政大通識課程重要來源，也提供學生實習的機會，更有聯醫醫師申請至政大進修。除了持續深化教學、實習與研究方面的合作，也期望本次能以康健社會概念出發，與聯醫協力完善社區健康關懷服務。

實習 政大

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