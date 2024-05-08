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國際大學生程式設計競賽世界總決賽 台大獲銅牌獎

中央社／ 台北8日電

被譽為「程式設計界奧運」的國際大學生程式設計競賽，於4月在埃及舉行第46屆及第47屆世界總決賽，台大學生團隊榮獲第12名（銅牌獎）及第13名。

台灣大學官方臉書（Facebook）今天發文指出，國際大學生程式競賽（簡稱ICPC）被譽為「程式設計界奧運」，這項比賽歷經2年間斷後復辦，因此第46屆及第47屆ICPC世界總決賽於今年4月18日同時在埃及舉辦，每屆比賽約100多個國家、3400多所大專、5萬8000多名學生參加，2屆決賽一起合辦後，共有263隊進入總決賽。

台大提到，ICPC是以全世界每所大專為單位的國際程式解題競賽，每個參賽隊伍由3人組成，須在5小時內共用1台電腦，合力解決複雜困難問題，範圍含跨高等數學、複雜演算法及程式設計技巧，除了解題數目，參賽隊伍還要較量解題速度與正確性，區域賽前幾名隊伍才有機會進入最後總決賽。

台大代表隊在資訊工程系教授傅楸善與鄭卜壬帶領下，台大學生周柏宇、江昱勳、林秉軒在第46屆世界總決賽中解出8題，榮獲第12名（銅牌獎）；另一組台大學生團隊蔡旻諺、蘇柏瑄、鄭忠宜則在第47屆總決賽中解出7題，榮獲第13名。鄭卜壬也獲得今年的ICPC Senior Coaching Award獎項。

台大 大學生

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