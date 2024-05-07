南華大學新校長高俊雄上任 將以三大目標為辦學方向
南華大學校長林聰明屆齡退休，曾任教育部體育署署長、國立體育大學校長的副校長高俊雄接任，今天辦理新卸任校長交接典禮，由佛光山住持心保和尚監交。高俊雄說，將承襲早期奠下優良根基，以「南華更卓越、師生更健康、三好更普及」目標帶領學校向前邁進。
校方表示，卸任校長林聰明自2013年1月任職迄今，11年多以來，以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色，帶領學校持續穩定發展，歷年來獲國內外多項獎項肯定，退休後獲校董事會聘為「名譽校長」及「佛光山教團系統大學副總校長」。
校方指出，新任校長高俊雄博士學經歷俱佳，畢業於輔仁大學商學士、文化大學企管碩士、美國印第安納大學休閒行為博士，2010至2018年擔任國立體育大學校長，2018至2020年擔任教育部體育署署長，2023年起擔任南華大學副校長，曾獲頒「行政院一等服務獎章」。
高俊雄說，前校長林聰明在生源逐年減少，招生競爭激烈的環境下，用生命帶領南華大學逆勢成長，面對任重道遠的校務承擔，將秉持創辦人星雲大師辦教育的理念，承襲林校長的根基，以「南華更卓越、師生更健康、三好更普及」之目標帶領南華向前邁進。
高俊雄強調，為強化各系所發展特色，將極力推動師生跨系、跨院、領域的學習與合作，培育每位南華學子都能「茁壯、放光，願為人間作慈航」；預計在2026年創校30週年校慶也是星雲大師百歲冥誕之際，將藉由「南華宴、南華劇、南華魂」呈現卓越的辦學成果。
南華大學校董事長慈惠法師、佛光山退居和尚心培和尚、佛光山教團系統大學總校長楊朝祥、教育部體育署署長鄭世忠、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣政府教育處處長李美華、雲林縣政府總顧問張清良都到場參加交接典禮。
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