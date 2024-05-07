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陽交大竹北六家古蹟旁蓋樓惹議 群聯急踩煞車：中止無償捐建案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
陽明交大六家校區傳將在古蹟群旁興建「群聯電子大樓」，引發師生不滿連署抗議。記者巫鴻瑋／攝影
陽明交大六家校區傳將在古蹟群旁興建「群聯電子大樓」，引發師生不滿連署抗議。記者巫鴻瑋／攝影

關於群聯計畫無償捐建國立陽明交通大學（下稱「陽明交大」）竹北六家校區產學合作大樓，群聯今日發布聲明表示，公司近日來已接獲來自各界的建議與關心，也考量陽明交大於未達成共識前不再續行推進行政作業，為此，公司表達充分的理解與尊重，並自即日起，中止該捐建案的後續作業。

陽明交大規畫在六家校區林家古蹟群旁供群聯電子蓋商業大樓，引起師生反彈。陽明交大先前已經急踩煞車，稱在達成最大共識前，不會推進行政作業。群聯在考量社會觀感及意見後，也做出中止捐建案後續作業。

群聯表示中止陽明交大捐建案的後續作業，圖為群聯執行長潘健成。圖／聯合報系資料照片
群聯表示中止陽明交大捐建案的後續作業，圖為群聯執行長潘健成。圖／聯合報系資料照片

古蹟 群聯 陽明交通大學

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