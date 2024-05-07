聽新聞
test
0:00 / 0:00

火車承載親情 屏大動畫躍國際

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東大學視覺藝術系學生陳宥儒（右起）、梁佩雯、顏名慧創作的動畫短片「終點站」獲國內外獎項肯定。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系學生陳宥儒（右起）、梁佩雯、顏名慧創作的動畫短片「終點站」獲國內外獎項肯定。記者劉星君／攝影

國立屏東大學視覺藝術系四年級學生陳宥儒、梁佩雯、顏名慧歷時1年半創作的動畫影片「終點站」，以火車為媒材，利用倒敘手法描繪母子親情，獲2024第4屆大和獎微電影比賽銀獎，也獲英國「Lift-Off Filmmaker Sessions」影展等國際大獎肯定。

「終點站」一片全長6分24秒，負責編劇後製剪輯的陳宥儒指影片聚焦在親情，希望能引起大眾共鳴，大家看完後能反思與家人相處的時光。

3名製作團隊成員表示，「終點站」以火車貫穿整部動畫，旅途當中形形色色的人上、下車，好比生命中與他人相逢的緣分。不論是離別或結識，這些記憶都將伴隨前往終點站。

影片以枋寮車站為背景，藍皮火車貫穿全劇，指導老師牟彩雲說，獲獎不僅是對學生才華的肯定，更是視覺藝術教育的成功體現。

這部動畫獲國內外許多獎項肯定，像這次在近300件作品中與劇情片和紀錄片同台競爭，一舉拿下第4屆「大和獎」微電影比賽校園組銀獎，是唯一獲獎動畫作品，獲10萬元獎金。

屏東大學視覺藝術系指出，這部動畫也獲得「韌性故事短片」徵選佳作；入圍「第19屆螺絲起子國際學生短片競賽」大專動畫類，亦獲「C-IDEA Design Award 2024」C-IDEA設計獎，入選英國「Lift-Off Filmmaker Sessions」影展。

動畫 微電影 火車

延伸閱讀

《阿甯咕大戰想像蟲！》口碑爆棚 台灣親子IP受國際矚目

屏大視藝系學生動畫「終點站」描述親情 獲國內外獎項

《村井之戀》愛上可愛老師 漫改日劇後再動畫化

《五等分的新娘》原作者彩圖精選回顧！ 新動畫、小說、TCG製作中

相關新聞

台大政經學院 爭議中揭牌

台灣大學新設「國際政經學院」昨天揭牌，蔡英文總統出席。該學院在規畫期間就遭外界與台大師生質疑會排擠校內資源、有政治力介入...

火車承載親情 屏大動畫躍國際

國立屏東大學視覺藝術系四年級學生陳宥儒、梁佩雯、顏名慧歷時1年半創作的動畫影片「終點站」，以火車為媒材，利用倒敘手法描繪...

全國唯一以農曆當校慶日 佛光大學校慶系列活動全展開

佛光大學以農曆4月8日佛誕日訂為校慶日，是全國唯一以農曆作為校慶日的學校。適逢佛光大學24周年校慶，校方以「校慶周」模式...

從台大農推到生傳系 部會3副手都來自這裡

台灣大學生物產業傳播發展系是原農業推廣系轉型，日前行政院公布各部會新任副手，其中就有3位出自農推系及生傳系。台大生傳系表...

環球科大7月退場 雲縣府接管

環球科技大學7月底停辦退場，教育部公布將由雲林縣政府以大約6.2億元承接校地、校產。教育部、環球、雲林縣府昨天開會討論細...

砸75億 亞洲大學蓋健康園區

亞洲大學斥資75億元規劃的豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」，昨（6）日舉行開工典禮，園區力拚2028年營運，未來將提供醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。