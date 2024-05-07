火車承載親情 屏大動畫躍國際

國立屏東大學視覺藝術系四年級學生陳宥儒、梁佩雯、顏名慧歷時1年半創作的動畫影片「終點站」，以火車為媒材，利用倒敘手法描繪母子親情，獲2024第4屆大和獎微電影比賽銀獎，也獲英國「Lift-Off Filmmaker Sessions」影展等國際大獎肯定。

「終點站」一片全長6分24秒，負責編劇後製剪輯的陳宥儒指影片聚焦在親情，希望能引起大眾共鳴，大家看完後能反思與家人相處的時光。

3名製作團隊成員表示，「終點站」以火車貫穿整部動畫，旅途當中形形色色的人上、下車，好比生命中與他人相逢的緣分。不論是離別或結識，這些記憶都將伴隨前往終點站。

影片以枋寮車站為背景，藍皮火車貫穿全劇，指導老師牟彩雲說，獲獎不僅是對學生才華的肯定，更是視覺藝術教育的成功體現。

這部動畫獲國內外許多獎項肯定，像這次在近300件作品中與劇情片和紀錄片同台競爭，一舉拿下第4屆「大和獎」微電影比賽校園組銀獎，是唯一獲獎動畫作品，獲10萬元獎金。

屏東大學視覺藝術系指出，這部動畫也獲得「韌性故事短片」徵選佳作；入圍「第19屆螺絲起子國際學生短片競賽」大專動畫類，亦獲「C-IDEA Design Award 2024」C-IDEA設計獎，入選英國「Lift-Off Filmmaker Sessions」影展。