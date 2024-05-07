砸75億 亞洲大學蓋健康園區

亞洲大學斥資75億元規劃的豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」，昨（6）日舉行開工典禮，園區力拚2028年營運，未來將提供醫療、長照、產學合作、生技業，以及實習教育、就業的一條龍服務。

亞洲大學創辦人蔡長海指出，亞大辦學績效屢獲國際排名肯定，成為國內企業最愛大學之一，而亞洲大學附設醫院去年升格區域醫院，門診人次已近80萬人，醫療品質深獲肯定，對於南台中及南投鄉親而言，已是最信任的首選醫療品牌。

蔡長海希望延續「亞大經驗」，在健康園區興建醫院、長照、公托三機構，提供亞大師生研發生技產業、實習場域，將創造2,000人就業，共同提升北台中教育、醫療、長照與托育品質，開創全齡照護產業新局。

台灣步入超高齡社會，健康醫學成為全民議題，同時也吸引大型醫療院所投入醫療園區的興建升級。

其中，台中市預計五年內將在北屯、豐原及南區新增三座醫療園區，投資者分別為中國醫藥大學、亞洲大學及國立中興大學，合計投資金額達312億元。未來啟用後將可為區域民眾提供更優質的醫療資源，為地方開創新商機。

投資金額高達157億元的「台中市老人復健綜合醫療園區」，是台中市首間BOT經營的市立醫院，由中部在地深耕64年的中國醫藥大學獲得最優申請人。

該項計畫包含設置老人暨綜合醫學中心、復健長照大樓、社區健康大樓與行政暨宿舍大樓等，整體計畫占地面積達4.8公頃，從急重症至長期照護的「醫養合一」的智慧醫療園區。

昨天動工的「亞洲大學豐富健康產業園區」斥資75億元，將興建亞大附屬醫院528床、綜合長照大樓200 床、公托30位，落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念。

此外，中部第一所國立大學醫學系中興大學後醫系，也將於南區復興校區興建中興大學附設醫院，初步規劃有智慧醫療創新大樓、醫學教學研究大樓、以及精準健康大樓，投資金額約80億元。

中興大學表示，此案預計7月將設立計畫書送請台中市政府審，待取得執照後，預計最快今年底各動招商，動工後五年內營運。

中興大學後醫系目前與中部地區醫院如台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院、秀傳醫療體系合作，成為中興後醫系學生的實習院所，陪養學術臨床並進的專業醫師人才。