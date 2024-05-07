蔡總統憶當年…同窗蔡明忠的趣事

台大新設國際政經學院昨（6）日揭牌，即將卸任的蔡總統親自出席，並和當年在台大求學的同窗、富邦集團董事長蔡明忠「憶當年」。

蔡總統提及自己回到母校，想起當年和蔡明忠坐在同一間教室，她笑稱自己沒有比較用功，只是比較配合老師，但「老師都會叫我去把蔡明忠找回教室」，可見成績好壞、有沒有上課不重要，後來的成就比較重要。

蔡明忠笑說，當年求學在台大徐州路校區度過美好的求學時光，畢業後一直有感於校區荒廢多年，希望可以協助母校舊校區再展昔日風華。

回憶當年選擇法律系的起因，蔡總統說，系主任曾說明為什麼要學法律，是因為將來要當總統。但對她來說，在台大法律系求學是掙扎的歲月，每次都要盡力才能聽懂教授上課內容，至於當總統這件事，不在自己想像範圍內。

蔡總統說，揭牌典禮也是也台大徐州校區再造計畫的啟動典禮，徐州校區承載了許多人的青春歲月，包括她在內，國際政經學院的成立，也代表著徐州校區重新出發。

蔡總統還說，很高興回到她熟悉的校園，和大家一起見證台大國際政經學院揭牌，以及徐州校區再造計畫的啟動。

她認為，台大陳文章校長雖是化工系教授，但處理事務的能力與見解都超越了化工領域，台大有這位校長帶領，讓她感到非常高興。