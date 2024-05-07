蔡總統憶當年…同窗蔡明忠的趣事

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台大新設國際政經學院昨（6）日揭牌，即將卸任的蔡總統親自出席，並和當年在台大求學的同窗、富邦集團董事長蔡明忠「憶當年」。

蔡總統提及自己回到母校，想起當年和蔡明忠坐在同一間教室，她笑稱自己沒有比較用功，只是比較配合老師，但「老師都會叫我去把蔡明忠找回教室」，可見成績好壞、有沒有上課不重要，後來的成就比較重要。

蔡明忠笑說，當年求學在台大徐州路校區度過美好的求學時光，畢業後一直有感於校區荒廢多年，希望可以協助母校舊校區再展昔日風華。

回憶當年選擇法律系的起因，蔡總統說，系主任曾說明為什麼要學法律，是因為將來要當總統。但對她來說，在台大法律系求學是掙扎的歲月，每次都要盡力才能聽懂教授上課內容，至於當總統這件事，不在自己想像範圍內。

蔡總統說，揭牌典禮也是也台大徐州校區再造計畫的啟動典禮，徐州校區承載了許多人的青春歲月，包括她在內，國際政經學院的成立，也代表著徐州校區重新出發。

蔡總統還說，很高興回到她熟悉的校園，和大家一起見證台大國際政經學院揭牌，以及徐州校區再造計畫的啟動。

她認為，台大陳文章校長雖是化工系教授，但處理事務的能力與見解都超越了化工領域，台大有這位校長帶領，讓她感到非常高興。

台大 蔡明忠

延伸閱讀

台大政經學院揭牌 蔡總統期勉培育全球性領導人才

蔡總統：3月出口創兩年來最大增幅 持續做產業靠山

台大國際政經學院揭牌 校長陳文章：蔡英文不會來當教授

台大國際政經學院揭牌 蔡英文、蔡明忠等人親自出席

相關新聞

台大政經學院 爭議中揭牌

台灣大學新設「國際政經學院」昨天揭牌，蔡英文總統出席。該學院在規畫期間就遭外界與台大師生質疑會排擠校內資源、有政治力介入...

火車承載親情 屏大動畫躍國際

國立屏東大學視覺藝術系四年級學生陳宥儒、梁佩雯、顏名慧歷時1年半創作的動畫影片「終點站」，以火車為媒材，利用倒敘手法描繪...

全國唯一以農曆當校慶日 佛光大學校慶系列活動全展開

佛光大學以農曆4月8日佛誕日訂為校慶日，是全國唯一以農曆作為校慶日的學校。適逢佛光大學24周年校慶，校方以「校慶周」模式...

從台大農推到生傳系 部會3副手都來自這裡

台灣大學生物產業傳播發展系是原農業推廣系轉型，日前行政院公布各部會新任副手，其中就有3位出自農推系及生傳系。台大生傳系表...

台大設政經學院 總統力挺…出席揭牌典禮

蔡總統昨（6）日出席台灣大學新設「國際政經學院」揭牌典禮時指出，台灣在地緣政治有舉足輕重位置，必須培育更多跨領域人才。台...

蔡總統憶當年…同窗蔡明忠的趣事

台大新設國際政經學院昨（6）日揭牌，即將卸任的蔡總統親自出席，並和當年在台大求學的同窗、富邦集團董事長蔡明忠「憶當年」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。